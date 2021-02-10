القبض على المتهمين بقتل صاحب كبابجي الفقير في أكتوبر

ضبطت الأجهزة الأمنية بالتنسيق مع قطاع الأمن العام والإدارة العامة لمباحث الجيزة، 5 متهمين بقتل صاحب سلسلة مطاعم" كبابجى الفقير" فى أكتوبر.

جاء ذلك عقب تلقى قسم ثان أكتوبر بلاغا بإطلاق أعيرة نارية بمزرعة أشجار موالح بطريق الواحات دائرة القسم ووفاة مالكها 70 سنة مالك مطعم "الفقير" على إثر إصابته بطلق ناري.

وتوصلت تحريات فريق البحث المشكل برئاسة قطاع الأمن العام وبمشاركة مفتشى القطاع وضباط الادارة العامة لمباحث الجيزة عن أن قيام ثلاثة عاطلين أشقاء والمتعاقدين علي حراسة أحد المواقع ( تحت الإنشاء ) بذات المنطقة بالتواصل مع المجنى علية لاجباره علي الإتفاق معهم لحراسة أراضه حيث توجه أحدهم لمزرعة المجني عليه وبرفقته أربعه عاطلين اخرين مستقلين سيارة جيب بدون لوحات وطلبوا من المجني عليه حراسة مزرعته مقابل مبلغ مالي إلا أنه رفض وحدثت بينهم مشادة كلامية تطورت لمشاجرة قام على إثرها المجني عليه بإشهار طبنجة "مُرخصة " وأطلق منها عيارين ناريين فـي الهواء فأطلق أحدهم تجاهه عيار ناري من سلاح كان بحوزته أحدثت إصابته التي أودت بحياته وإستولوا على الطبنجة الخاصة به ولاذوا بالهرب .

وعقب تقنين الاجراءات تم استهدافهم بمأمورية برئاسة قطاع الأمن العام أسفرت عن ضبط ضبط خمسة متهمين منهم وبحوزتهم (ثلاثة بنادق الية –عدد من الطلقات من ذات العيار ) .

وبمواجهتهم إعترفوابارتكاب الواقعة وقرر أحدهم بقيامة بإطلاق أعيرة نارية تجاه المجنى علية من بندقية الية ضبطت بحوزته فأحدث إصابته التي أودت بحياته وإستولوا علي طبنجة المجني عليه ولاذوا بالهرب، وتم بإرشادهم ضبط الطبنجة المُستولى عليها والسيارة المستخدمة في الواقعة.