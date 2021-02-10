أعلن المهندس عبد الصادق الشوربجى رئيس الهيئة الوطنية للصحافة، عن تطبيق صحفى إلكترونى يجمع كل المؤسسات الصحفية القومية والخاصة والحزبية بالتعاون مع وزارة الاتصالات يكون موقعه بمقر الهيئة الوطنية للصحافة.
وأضاف عبد الصادق الشوربجى خلال لقاء له بعدد من الصحفيين، أن التطبيق سيكون مرنا وأنه تم الانتهاء من تصميمه والإعلان عن اسمه قريبا، مشيرا إلى أن التطبيق سيكون متاحا للجميع و سيكون خاصا بصحافة مصر.
وأشار عبد الصادق الشوربجى رئيس الهيئة الوطنية للصحافة، إلى أن الأخبار التى ستنشر على التطبيق ستكون دقيقة وموثقة، مضيفا أنه تم تأمين البوابات الإلكترونية الخاصة بالمؤسسات الصحفية القومية.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر الشوربجى يعلن عن تطبيق «صحفى إلكتروني» لجميع المؤسسات الصحفية على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع صدى البلد وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.