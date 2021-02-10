الشوربجى يعلن عن تطبيق «صحفى إلكتروني» لجميع المؤسسات الصحفية

أعلن المهندس عبد الصادق الشوربجى رئيس الهيئة الوطنية للصحافة، عن تطبيق صحفى إلكترونى يجمع كل المؤسسات الصحفية القومية والخاصة والحزبية بالتعاون مع وزارة الاتصالات يكون موقعه بمقر الهيئة الوطنية للصحافة.

وأضاف عبد الصادق الشوربجى خلال لقاء له بعدد من الصحفيين، أن التطبيق سيكون مرنا وأنه تم الانتهاء من تصميمه والإعلان عن اسمه قريبا، مشيرا إلى أن التطبيق سيكون متاحا للجميع و سيكون خاصا بصحافة مصر.

وأشار عبد الصادق الشوربجى رئيس الهيئة الوطنية للصحافة، إلى أن الأخبار التى ستنشر على التطبيق ستكون دقيقة وموثقة، مضيفا أنه تم تأمين البوابات الإلكترونية الخاصة بالمؤسسات الصحفية القومية.