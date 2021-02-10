نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر حبس وغرامة للمخالفين.. التفاصيل الكاملة للملصق الإلكتروني في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلن مجلس النواب، برئاسة المستشار حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، عن الموافقة على فرض رسوم تخصص لإنشاء وتطوير منظومة النقل الذكي، يحدد فئاته بجدول الرسوم والضرائب الملحق بقانون المرور عن كل عام للتراخيص بتسيير المركبات من قسم المرور المختص، علي أن يرتفع سنويا بنسبة 6% من أصل القيمة المفروضة، بما لا يجاوز 3 أضعاف الحد الأقصى للرسم، وذلك في التعديلات المقدمة من الحكومة بشأن تعديل بعض أحكام قانون المرور الصادر بالقانون رقم 66 لسنة 1973.

وترصد "الفجر" في السطور التالية العقوبات الخاصة بعدم وضع الملصق الإلكتروني أو إتلافه أو إخفائه أو نقله لمركبة أخرى أو العبث بما يفقده صلاحيته، وفق لقانون المرور الجديد.

عقوبات الملصق الإلكتروني وفق القانون الجديد:

وبحسب قانون المرور الجديد التي وافق عليها مجلس النواب نهائيا، يلتزم مالكي المركبات الخاضعة لحكم البند (8) من المادة (11) من قانون المرور المشار إليه الصادر لها تراخيص بتسييرها قبل تاريخ العمل باللائحة التنفيذية المعدلة نفاذًا لحكم الفقرة الثالثة من البند المشار إليه، بتوفيق أوضاعها طبقًا لأحكام هذا القانون خلال مدة لا تجاوز ستة أشهر من تاريخ العمل باللائحة التنفيذية المعدلة، ولا يسرى حكم البندين (ب7 من المادة 72 مكررًا)، (2 من المادة 75) من قانون المرور المشار إليه في شأن هذه المركبات إلا بعد انقضاء تلك المدة.

وتتضمن التعديلات بإضافة بند 2 إلى المادة 75، فإنه مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد في أي قانون آخر، يعاقب بالحبس مدة لا تزيد عن ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن ثلاثمائة جنيه ولا تزيد على ألف وخمسمائة جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من ارتكب فعلًا من الأفعال الآتية: قيادة مركبة بالمخالفة لحكم البند (8) من المادة (11) من هذا القانون، والمتمثلة في عدم وضع أو تثبيت الملصق المروري الإلكتروني المنصرف للمركبة، أو إتلافه، أو إخفائه، أو نقله لمركبة أخرى، أو العبث به بما يفقده صلاحيته.

مميزات الملصق الإلكتروني:

1- يتميز بوجود شريحة تحتوى على رقم المركبة وبياناتها المسجلة للاستعلام بالحاسب الآلي، بحيث يتيح توفير منظومة معلومات دقيقة تقوم الجهات المعنية بحصر أماكن الكثافات المرورية والتعامل معها وإصدار تقارير وإحصائيات للمساهمة في إدارة وتنظيم حركة المرور.



٢ـ يحدد الملصق مسار حركة المركبات وتصنيفها "سيارة – دراجة نارية – نقل– مقطورة ".



٣- كما يحدد مدى أحقية المركبات فى السير فى المسار المخصص لها "الحارة المرورية" مع توجيه وإرشاد مستخدمي الطرق.



٤- يُتيح لأجهزة الأمن وضع نظام آلي فحص المركبات أمنيًا.



٥- يمكن من خلاله التكامل مع باقي الأنظمة الأمنية الأخرى، والتعرف على المركبات المطلوبة أمنيًا والمنتهية التراخيص من خلال الربط مع قاعدة بيانات السيارات، وتطبيق قواعد المرور وتسجيل المخالفات بطريقة إلكترونية وموحدة على كافة المواطنين بأنحاء الجمهورية.



٦- يساعد في التعرف على المركبات التي انتهت فترة السماح بتواجدها داخل البلاد عن طريق المنافذ الجمركية، وكذا مركبات المناطق الحرة.



٧-يهدف الملصق الإلكتروني إلى التسهيل على جمهور المواطنين في تنقلاتهم واستخدامهم للطرق من خلال سداد الرسوم المستحقة بأنواعها المختلفة " المرور على الطرق – الانتظار وغيرها" دون توقف ويتم إرسال رسالة نصية عقب كل عملية "خصم – مخالفة– رسوم" تشير إلى رسوم العملية والرصيد المتبقي لدى تفعيل هذه المنظومة.



٨- كما يساعد الملصق فى رفع معدلات ضبط السيارات المبلغ بسرقتها عن طريق إدراجها بشكل إلكترونى يضمن سرعة ضبطها.



٩- يساهم في ضبط مخالفات تجاوز السرعة المقررة وتخزين صور المركبات المخالفة إلكترونيًا بقاعدة بيانات مركزية.



١٠- يمكن من خلاله التعرف على المركبات التي تم تركيب الملصق لها ولم تستخدمه والإخطار بها لضبطها تنفيذًا لقانون المرور.



١١- يرتبط الملصق بقارئ إلكتروني ثابت ومتحرك لقراءة بيانات الشريحة.



١٢- لا يجوز نزعه أو نقله من المكان المخصص له أو إتلافه

آخر موعد لتركيب الملصق الإلكتروني:



ناشدت وزارة الداخلية بالمواطنين مالكي المركبات بكافة أنواعها بسرعة التوجه إلى إدارات المرور المختصة على مستوى الجمهورية لتركيب الملصق الإلكتروني، حيث من المقرر أن ينتهي موعد تركيب الملصق في 30 مارس المقبل.

تحذيرات من وزارة الداخلية:



١-ينبغي على مالكي المركبات سارية الترخيص التوجه الوحدات لتركيب الملصق الإلكتروني حتى في حال عدم حلول موعد الفحص الفني الدوري.



٢- يمكن تقديم الخدمات المرورية إلكترونيًا على المركبات التي قامت بتركيب الملصق الإلكتروني، وذلك خلال مهلة زمنية تنتهى 30 مارس المقبل.



٤-بعد انتهاء المهلة المقررة يتم إرجاء تقديم كافة الخدمات المرورية لمالكي السيارات من استخراج أو تجديد رخصة القيادة، أو طلب استصدار المستخرجات المرورية المختلفة إلا بعد تركيب الملصق الإلكتروني للمركبة.

٥-يجب على سائقي السيارات منتهية الترخيص التوجه لتجديد الترخيص وتركيب الملصق الإلكتروني تجنبًا لاتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

