نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر لجنة "الإغاثة" بالأطباء العرب تروي ظمأ "لاجئي الروهينجا" بحفر وإنشاء 9 آبار في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - نفذت لجنة الإغاثة والطوارئ التابعة لاتحاد الأطباء العرب مشروع توفير المياه الصالحة للشرب بمخيمات اللاجئين من خلال إنشاء عدد من الآبار السطحية للاجئي الروهينجا في بنجلاديش؛ من أجل والتخفيف من معاناتهم.

وضمن مشروع حفر الآبار، قامت لجنة الإغاثة خلال شهري يناير وفبراير الجاري بحفر وإنشاء 9 آبار بمضخة يدوية، وذلك بولاية "كوكس بازار" في بنجلاديش، لصالح اللاجئين الروهينجا.

واستفاد من مشروع لجنة الإغاثة والطوارئ بحفر وإنشاء 9 آبار مئات الأسر من لاجئي الروهينجا.

ومن المقرر أن تقوم لجنة الإغاثة باتحاد الأطباء العرب بحفر وإنشاء 15 بئرا بدول الصومال واليمن وبورما خلال الفترة المقبلة ضمن خطة العام ٢٠٢١م للجنة الإغاثة والطوارئ.

وقال الدكتور أسامة رسلان أمين عام اتحاد الأطباء العرب أن مشروع حفر الآبار من أهم المشروعات الإغاثية والإنسانية للاتحاد من أجل الحفاظ على حياة الأسر النازحة بالمخيمات والتخفيف من معاناتهم بتوفير المياة الصالحة للشرب بدلا من الانتقال لمسافات كبيرة للحصول على المياه النظيفة.