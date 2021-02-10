نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر 'الوطنية للصحافة': وقف التعيينات مؤقت.. ولائحة موحدة للمؤسسات القومية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - قال المهندس عبدالصادق الشوربجي رئيس الهيئة الوطنية للصحافة، إن وقف التعيين في المؤسسات الصحفية القومية هو "وقف مؤقت"، وقرار من مجلس الوزراء وليس الهيئة، وذلك حتى إعادة هيكلة المؤسسات وتحسين أوضاعها المالية والإدارية.

وأضاف خلال لقاء مع الصحفيين، أن المؤسسات الصحفية القومية بها عدد ضخم من العاملين، يبلغ 4 آلاف صحفي و9 آلاف إداري، و7 آلاف عامل، وهو رقم ضخم يبلغ 20 ألفًا، مما يُشكل عبئًا على المؤسسات في ظل خطة التطوير التي تضعهل الهيئة لتقليل الديون وتحسين الوضع الاقتصادي.

وتابع: "المؤسسة التي ستقوم بتعيين أي شخص ستحاسبها الهيئة بشكل قاطع، وستعمل الهيئة على فتح التعيينات قريبًا، حتى لا نتعرض لأن تشيخ مهنة الصحافة؛ فنحتاج دائمًا لشباب الصحفيين والنوضوعات الصحفية الشابة، وسنختار المفء فقط'.

ولفت "الشوربجي" إلى أن الهيئة تعمل على وضع لائحة مالية وإدارية موحدة للمؤسسات الصحفية القومية، وبالفعل خاطبت الهيئة المؤسسات للنقاش وإبداء الملحوظات.