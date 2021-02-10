طارق الخولى: أداء نواب التنسيقية تحت القبة مبنى على أسس ودراسة.. والبرلمان فعل دوره الرقابى بشكل جيد "فيديو"

أكد النائب طارق الخولى، عضو مجلس النواب، عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، على وجود حالة من الارتياح فى الشارع المصرى تجاه البداية الرقابية القوية التى بدأها البرلمان على الحكومة، من خلال استدعاء الوزراء لعرض بياناتهم ومناقشة أبرز الأعمال المنفذة.

طارق الخولى: فخور بأداء نواب تنسيقية شباب الأحزاب

كما تحدث عضو مجلس النواب، طارق الخولى، لـ دوت الخليج، عن الجلسات العامة للبرلمان، مشيرًا إلى وجود حالة من التنوع فى المناقشات، حيث كانت هناك جلسات ساخنة وعاصفة، وأخرى هادئة نسبيًا وذلك انطلاقًا من السياسات التى انتهجها بعض الوزراء.