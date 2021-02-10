طارق الخولى - أرشيفية
أكد النائب طارق الخولى، عضو مجلس النواب، عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، على وجود حالة من الارتياح فى الشارع المصرى تجاه البداية الرقابية القوية التى بدأها البرلمان على الحكومة، من خلال استدعاء الوزراء لعرض بياناتهم ومناقشة أبرز الأعمال المنفذة.
طارق الخولى: فخور بأداء نواب تنسيقية شباب الأحزاب
كما تحدث عضو مجلس النواب، طارق الخولى، لـ دوت الخليج، عن الجلسات العامة للبرلمان، مشيرًا إلى وجود حالة من التنوع فى المناقشات، حيث كانت هناك جلسات ساخنة وعاصفة، وأخرى هادئة نسبيًا وذلك انطلاقًا من السياسات التى انتهجها بعض الوزراء.
وتابع النائب طارق الخولى: فخور بأداء تنسيقية شباب الأحزاب، فقد كانت على أسس ودراسة قائمة على وضع حلول ورؤى للمشكلات المطروحة.
كما أكد النائب طارق الخولى، على دور البرلمان الذى ينطلق من التعبير عن تطلعات وأمال الشعب المصرى ومشاكله، من خلال مناقشة السياسات وعقد رؤى تأتى من تحديات الشارع، فضلا عن دور البرلمان فى تطوير التشريعات بما يتناسب مع الشارع، وفقا لاحتياجاتهم، مؤكدا على أن البرلمانى يراقب الحكومة ،مقابل إن البرلمانى يراقب من الشارع المصرى .
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر طارق الخولى: أداء نواب التنسيقية تحت القبة مبنى على أسس ودراسة.. والبرلمان فعل دوره الرقابى بشكل جيد "فيديو" على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع تحيا مصر وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.