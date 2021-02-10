الصحة تكشف آخر تطورات حادث تصادم أتوبيسين على طريق "الإسماعيلية - الزقازيق"

وأضاف "مجاهد" أنه تم خروج 55 حالة من المستشفى بعد تلقيهم الرعاية الطبية وتحسن حالتهم الصحية، لافتًا إلى أن 3 مصابين لايزالون في المستشفى ويتلقون العلاج والرعاية الطبية اللازمة.

تلقى اللواء ياسر نشأت، مساعد وزير الداخلية، مدير أمن الإسماعيلية، إخطارًا من الدكتور حسن درويش، مدير مرفق إسعاف الإسماعيلية، يفيد، بوقوع حادث بين تصادم أتوبيسين، بطريق "الإسماعيلية – الزقازيق" بسبب الشبورة المائية الكثيفة على الطريق، وإصابة عدد كبير من العمال حتى الآن.

الجدير بالذكر، أن إصابات العمال الذين تم نقلهم إلى المستشفى حالتهم مستقرة إلى حد ما، حيث تتنوع تنوعت الإصابات بين كدمات وسحجات ومدمات بالجسم، وكسور، ويواصل الإسعاف نقل المصابين.