الزمالك يواجه "التنويم المغناطيسي" قبل مباراة مولودية الجزائر

أكد عبدالناصر ألماس، رئيس نادي مولودية الجزائر، وصول بعثة الفريق اليوم علي متن طائرة خاصة، لملاقاة الزمالك في الجولة الأولي من دوري أبطال أوربا.

وأضاف ألماس، عبر تصريحات تلفزيونية : "الزمالك فريقا قويا، ويبقي ممثل كبير للكرة المصرية علي الرغم من خسارته في نهائي إفريقيا أمام الأهلي".

وتابع رئيس مولودية الجزائر: " أعتقد أن النقطة أمام الزمالك في القاهرة يعتبر مكسب وشئ جيد لنا".

ومن المقرر أن تصل بعثة مولودية الجزائر إلى القاهرة في الثامنة والربع مساء اليوم، ثم تخضع لكافة الإجراءات الاحترازية المتبعة للوقاية من فيروس كورونا وتتجه لمقر الإقامة في أحد فنادق القاهرة الكبرى بجوار استاد الكلية الحربية

ويعتبر البعض تصريحات رئيس المولودية أنها خاصية " التنويم المغناطيسي" الذي تعتمد علي محاولة إلهاء فكر المنافس، وجعله يرتاح ويظن أنه فائز لا محالة وعند وقت المباراة الأصلي يكون التنافس والطريقة مختلفة تماما".

ويعد بيتسو موسيماني، المدير الفني الحالي للأهلي، ومدرب صندوانز السابق، صاحب خبرة كبيرة في تلك الطريقة، فلا ينسي أحد تصريحاته قبل مباراتي الأهلي والزمالك في دوري الأبطال، والذي حقق فيها الجنوب إفريقي الفوز علي قطبين الكرة المصرية.

قال موسيماني قبل مباراة الأهلي: " أننا نواجه أعظم فريق في إفريقيا، ونتمني أن نجاري الأهلي"، هذة الكلمات كانت من أسباب هزيمة الأهلي بخماسية نظيفة في مباراة تاريخية شهدت أكبر هزيمة إفريقيه لنادي مصري.

وقبل مواجهة الزمالك في دوري أبطال إفريقيا قال موسيماني: " الكل يعرف قيمة نادى الزمالك حتى فى جنوب أفريقيا، لا أحد يصدق أننا نستطيع الفوز على الزمالك فهو حلم".

بعد هذة التصريحات أستطاع صندوانز بقيادة موسيماني هزيمة الزمالك بثلاثية مقابل لا شئ في ذهاب نهائي دوري أبطال إفريقيا، ولم يستطع الفارس الأبيض سوي الفوز بهدف نظيف في مباراة العودة، ليحقق الفريق الجنوب إفريقي البطولة علي حساب القلعة البيضاء.

موعد مباراة الزمالك ومولودية الجزائر.. والقنوات الناقلة

ومن المنتظر أن تقام المباراة في تمام التاسعة من مساء الجمعة الماضية، بين الزمالك ومولودية الجزائر في أولى مباريات الفارس الأبيض بدوري الأبطال الإفريقي، وتمتلك قنوات bein sport حقوق نقل اللقاء علي الهواء مباشرة.