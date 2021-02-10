تفاصيل مبادرة حياة كريمة.. 500 مليون جنيه للمرحلة الثانية من المبادرة وتعاون جميع مؤسسات الدولة للتنفيذ

في إطار حرص الرئيس عبد الفتاح السيسي علي تطوير القري الأكثر فقرا وتطوير البني التحتية والقضاء علي العشوائيات ، تم الشروع في تنفيذ مبادرة حياة كريمة التي تعد بالإضافة لكونها مشروع تنموي في البنية التحتية، لها كذلك جانب قومي وأخلاقي حيث أن رفع مستوي المعيشي للأفراد وتوفير سكن كريم لهم وتنميتهم إجتماعيا مما يكون له أبلغ الأثر علي المدي البعيد في الإستقرار الوطني بعد تنمية الأفراد ويستعرض لكم دوت الخليج في السطور التالية تفاصيل مبادرة حياة كريمة.

وصرح الرئيس عبد الفتاح السيسي سابقا على أن نجاح المشروع من شأنه أن يحول القرى المصرية إلى رقم مهم في دعم الاقتصاد القومي الوطني، عبر توفير السلع والمنتجات للسوق المحلي بأسعار تنافسية

ويحظي المشروع بإهتمام عدد كبير من المسئولين بعد تنويه الرئيس عبد الفتاح السيسي نظرا لان هذا المشروع سيسهم في تغيير حياة ملايين من المصريين.

تفاصيل مبادرة حياة كريمة

أعلنت وزارة التضامن الإجتماعي أن مبادرة حياة كريمة تستهدف القرى الأكثر فقرًا، 3.8 مليون أسرة الذي يتم دعمهم ماليًا، منهم 16% لذوي الإعاقة و10% للمسنين، و12% للسيدات التي تعول أسرة، سواء أرامل أو تعول أسرة، إلى جانب العمل على أن يشمل البرنامج أن يستفيد أطفالها من البرنامج من خلال دفع مصروفات التعليم لهم.

-تم تخصيص مبلغ 103 مليارات جنيه لتنفيذ المبادرة، و 500 مليون جنيه للمرحلة الثانية من المبادرة.

-تتناول المبادرة أيضا الجانب الصحي للأفراد ومن المقرر أن يتم إجراء عمليات جراحية للمرضي العاجزون عن تحمل التكلفة ، بالإضافة إلي صرف أجهزة تعويضية لمن يحتاج لها

- تعمل المبادرة علي إيجاد فرص عمل بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة في القري .

- كما تعمل المبادرة على مساعدة زواج اليتيمات.

-بدأت المبادرة بالمرحلة الأولي من خلال اختيار 277 قرية تتجاوز نسبة الفقر فيها 70%، ومن المقرر أن تتوجه المرحلة الثانية من المبادرة إلي 4209 قرية، بالإضافة إلى 30900 عزبة ونجع، خاصة بمحافظات الصعيد.

تكاتف مؤسسات الدولة من أجل تنفيذ مبادرة حياة كريمة

ويذكر أن العديد من مؤسسات الدولة ستشارك في تنفيذ المبادرة في مراحلها المختلفة مثل مرحلة حصر الاحتياجات ووضعالأولويات الخاصة بالتدخلات الأكثر تأثيرًا فى جودة حياة المواطن، بالإضافة للقيام بأداء المسوح التى يقوم بها الجهاز المركزى للتعبئة العامة والاحصاء.

كما تساهم وزارة التنمية المحلية في المبادرة بما تقوم به من تخطيط وإعداد خطط للتنمية.

إضافة لذلك مشاركة المجتمع المدني في هذه المبادرات لتنمية القري حيث تم التعاقد مع 16 جمعية.