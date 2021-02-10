أحمد فلوكس يثور غاضبًا على بسمة الكويتية بعد اعتناقها اليهودية

هاجم الفنان أحمد فلوكس، الفنانة بسمة الكويتية بعد تصريحها الأخير الذي ارتدت فيه عن الديانة الإسلامية واعتنقت الديانة اليهودية.

أعاد فلوكس، نشر مقطع الفيديو الذي أثار غضب المواطنين عبر حسابه الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "انستجرام"، قائلًا: "لا حول ولا قوه الا بالله .. كيف لكي ان تقولي انك تركت الاسلام و اعتنقتي اليهوديه وانت اصلا لم تعرفيه و لم تكوني من الأصل مسلمه بعد رايك الجاهل في الاسلام من وصفك انه دين النفاق و دين الارهاب و انه يستحقر المراءه ..دين النفاق ؟؟!!!! الدين الذي حرم النفاق تصفيه بدين النفاق .. ونبي لايوجد منافق مثلك".

أحمد فلوكس يهاجم بسمة الكويتية

وتابع الفنان أحمد فلوكس تعقيبًا على حديث بسمة الكويتية، قائلًا: "ايات المنافق ثلاث اذا تحدث كذب و انت كل كلامك كذب.. دين الارهاب..دين التسامح و دين السلام اصبح دين الإرهاب !؟!! دين يستحقر المراءه ؟؟!!!! ازااااييي ،،اتحداكي لو قراتي القران او تعرفي حاجه فيه .. اتحداكي لو اصلا عارفه ربع اللي المفروض تعرفيه عن دين الاسلام ، ماقراءتيش السيره. النبويه..ماتعرفيش الرسول و الصحابه كانوا بيوصوا و يتعاملوا مع المراءه ازاى.. لم تقرئ القران ؟ طب سوره النساء ؟؟ سوره مريم ؟؟؟ طيب السنه النبويه ؟؟؟ طب قصص ستنا هاجر و ستنا عائشه ؟؟ طيب السيده زينب ؟طيب اخر وصيه للرسول عليه السلام قبل وفاته رفقا بالقوارير .. ماسمعتيش و لا قريتيها ؟؟؟ دفعولك كام علشان تعتنقي اليهوديه و تسبي الاسلام في العلن".

وأضاف: "اخذتي كام ..طيب عايزه تعتنقي اليهوديه روحي يا ستي اعتنقي اليهوديه .. ماهي الطيور علي اشكالها تقع ،،، لكن تشتمي في دين محمد ليييييه .. تشتمي في دين القراءن يا عديمه الدين يا عديمه التربيه يا عديمه الايمان ليه .. دين الاسلام بري منك و من امثالك .. دفعولك كام علشان تهيني دين محمد ..هذه السيده يجب ان تعدم لاهانتها الاسلام".

بسمة الكويتية تعتنق اليهودية

واستطرد حديثها بنبرة غاضبة، قائلًا: "اعتنقي ما تعتنقيه فهاذا شانك مع الله لكن تهيني دين المليار بني ادم فهذا عير مسموح ..بقي دين الاسلام دين النفاق و الارهاب ، و دين اليهوديه اللي اتحكم عليه انوهم يتشتتو في الارض و يتوهون في الارض هما دول اللي بتتكلمي عنهم.. اليهود الي صلبو سيدنا المسيح و عذبوه هما دول اللي مش ارهابين و المسلمين هما الارهابين .. اليهود اللي بيعتبرو كل البشر عبيد هما دول دين التسامح ..اليهوديه اللي بيقتلوا في صغار الفلسطنين هما اللي مش ارهابيييين ؟؟؟؟ و الاسلام ارهابي .. حسبي الله و نعم الوكيل فيكي".

اختتم أحمد فلوكس حديثه موجهًا رسالة للفنانة بسمة الكويتية، قائلًا: "وبعدين فنانه فين ده حتي ماسمعناش عليكي حتي في طبق اليوم .. و لا انتي من اللي بيطلقوا علي نفسهم لقب فنانه علشان يعلوا الفوزيتا بتاعتهم و يعملولهم سعر .. نحن فعلا في زمن المسخ .. زمن الساعه .. استغفرك و اتوب اليك يا الله .. يجب اتخاذ كافه الاجراءات القانونيه اتجاه هذه الشي و مانبقاش فعلا مسلمين ولا رجاله لو موقفناش للغلط اللي اتغلط في دينا و بالقانون لنعرفها ان المسلمين مش زي ما بتقول".