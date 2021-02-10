تعرف على معلق مباراة الأهلي وبالميراس

أعلنت قنوات الكأس القطرية عن أن أحمد الطيب سيكون المعلق على مباراة الأهلي وبالميراس المقبلة عبر القناة المفتوحة، وذلك في مباراة تحديد المركز الثالث والرابع بمونديال الأندية 2020 المقامة بالعاصمة القطرية الدوحة.

ولا يستحسن الكثير من جماهير النادي الأهلي "الطيب" كمعلقا على مباريات الأهلي، خاصةً مع إعلانه أكثر من مرة أنه من أشد محبي ومشجعي نادي الزمالك، كما أنه قد ظهر على قناة الفارس الأبيض أكثر من مرة.

وتقام المباراة بين بطل أفريقيا "النادي الأهلي"، وبالميراس بطل أمريكا الجنوبية، مساء غد الخميس على ملعب المدينة التعليمية بدولة القطر المقام عليها البطولة.

وأعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" عن طاقم تحكيم المباراة غدا، والذي جاء تشكيله كالآتي:

حكم الساحة: السنغالي ماجيتي نداي

المساعد الأول: السنغالي جيريل كامار.

المساعد الثاني: السنغالي الحاج سامبا.

الحكم الرابع:الجواتيمالي ماريو إسكوبار.

حكم الفيديو: الكندي درو فيشر.

مساعد حكم الفيديو: المغربي رضوان جيد.

وأسفر الاجتماع الفني للمواجهة المرتقبة عن ارتداء الأهلي للزي الرسمي التقليدي وهو القميص الأحمر والشورت الأبيض والجورب الأحمر، كما يرتدي حارس مرماه الزي الأزرق الكامل.

ومن الجانب الآخر يرتدي فريق بالميراس القميص الأبيض والشورت الأخضر والجوارب البيضاء ويرتدي حارس مرماه اللون الأصفر كاملا.