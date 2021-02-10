رئيس خارجية النواب يلتقى السفير الروسي بالقاهرة "صور"

استقبل النائب كريم درويش، رئيس لجنة العلاقات الخارجية، بمجلس النواب، سفير روسيا الاتحادية بالقاهرة، جيورجي بوريسينكو، اليوم الأربعاء، في مقر اللجنة بمجلس النواب.

لجنة العلاقات الخارجية بالبرلمان

وجرى التطرق خلال الاجتماع الذى جمع الطرفين، مشاورات سياسية معمقة وناقشا عددًا من الملفات والمحاور المشتركة، وما يتعلق بمجال مكافحة الإرهاب والتطرف، والنظر فى سبل التواصل والتعاون خلال الفترة المقبلة.

العديد من الروابط المشتركة بين مصر وروسيا، وعلى رأسها مشاريع تنموية ضخمة، مثل مشروع المنطقة الصناعية الروسية في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، وإنشاء محطة الضبعة النووية.

وكان وزير الخارجية المصرى، سامح شكرى، قد أكد خلال الجلسة العامة بالبرلمان منذ أيام على أن العلاقات بين مصر ورسيا تشهد خلال الفترة الأخيرة تطورًا ملحوظًا وينعكس ذلك فى الزيارات المتبادلة بين الطرفين.

هذا وتكثف لجان البرلمان عملها، حيث تعقد لجنة حقوق الإنسان لقاء هام مع رئيس بعثة المنظمة الدولية للهجرة، لوران دي بويك.