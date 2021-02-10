بعد غياب كهربا والشحات.. حلول موسيماني للفوز على بالميراس

أعلن الإتحاد الدولي لكرة القدم، إستبعاد محمود كهربا وحسين الشحات لاعبي الفريق الأحمر، من مباراة بالميراس في مباراة تحديد المركز الثالث والرابع في كأس العالم للأندية.

كما تأكد بنسبة كبيرة غياب علي معلول ظهير أيسر الفريق عن اللقاء، بعد إصابته الأخيرة في أول ربع ساعة من مباراة الأهلي وبايرن ميونخ بنصف نهائي كأس العالم.

ويواجه الأهلي مشكلة كبيرة بغياب جناحي الأهلي في ظل غياب وليد سليمان مهاجم الفريق الأخر قبل البطولة، ولحل هذة المشكلة قبل مباراة بالميراس سيلجأ موسيماني المدير الفني لعدة حلول أهمها:

الطريقة الأولى: اللعب بطريقة 4-3-2-1 ويتخلي عن الطريقة التقليدية للمارد الأحمر 4-2-3-1، حيث سيضطر موسيماني للعب بتشكيلة مكونة من :

حراسة المرمى: محمد الشناوي.

خط الدفاع: علي معلول، أيمن أشرف، بدر بانون، محمد هاني.

خط الوسط: حمدي فتحي ، عمرو السولية، أليو ديانج.

خط الوسط الهجومي: محمد مجدي قفشة، طاهر محمد طاهر .

خط الهجوم: والتر بواليا.

مع زيادة نسبة مشاركة المهاجم مروان محسن في تشكيلة الأهلي، مع قلة عدد مهاجمي الفريق الأحمر.

الطريقة الثانية لبيتسو موسيماني:

ربما يلجأ بيتسو موسيماني، المدير الفني للأهلي، لطريقة قد تبدو جديدة علي لاعبي القلعة الحمراء وهي 4-2-2-2 :

حراسة المرمى: محمد الشناوي.

خط الدفاع: علي معلول، أيمن أشرف، بدر بانون، محمد هاني.

خط الوسط: حمدي فتحي ، عمرو السولية.

خط الوسط الهجومي: طاهر محمد طاهر، محمد مجدي قفشة .

خط الهجوم: مروان محسن، والتر بواليا.

مع تواجد محمد شريف علي دكه بدلاء الفريق الأحمر كورقة رابحة مع الأهلي بجانب صلاح محسن واليو ديانج.

يذكر أن لاعبي فريق الأهلي الشحات وكهربا غابا عن صفوف الأهلي بعد قرار الفيفا بإيقاف الثنائي لإختراقهما البرتوكول الطبي الخاص بالبطولة.

موعد مباراة الأهلي وبالميراس والقنوات الناقلة لمباراة بالميراس

ويقابل الأهلي بالميراس البرازيلي في مباراة تحديد المركز الثالث في كأس العالم للاندية، والتي أمتدت في الفترة من 4 فبراير حتي غد الخميس، تقام المباراة في تمام الثامنة مساء علي ملعب المدينة التعليمية، وتبث مجموعة قنوات بي ان سبورت وشبكة قنوات الكأس أحداث المباراة عبر التردد المفتوح والمشفرة.