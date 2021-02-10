محافظ الفيوم: «حياة كريمة» المبادرة الأقوى فى تاريخ مصر

جدة - نرمين السيد - عقد الدكتور أحمد الأنصارى محافظ الفيوم، اليوم الأربعاء، اجتماعا موسعا لمراجعة كل المشروعات والأعمال التى سيتم تنفيذها بقرى مركزى إطسا ويوسف الصديق، ضمن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" التى تستهدف تطوير 1.500 قرية على مستوى الجمهورية.





جاء ذلك بحضور الدكتور محمد عماد نائب المحافظ، واللواء محمد الكيلانى رئيس جهاز تعمير القاهرة الكبرى، واللواء هشام محمد عبدالسلام رئيس الإدارة المركزية للتنفيذ بالجهاز، والمحاسب محمد أبوغنيمة سكرتير عام المحافظة، والمهندس أيمن عزت سكرتير عام المحافظة المساعد، ورئيسى مركزى إطسا ويوسف الصديق، ووكلاء الوزارة ورؤساء المصالح والمديريات، ومسئولى القطاعات المشاركة بالمبادرة، وعدد من المسئولين بجهاز تعمير القاهرة الكبرى والمهندسين الاستشاريين.



وقال الدكتور محمد التونى المتحدث الرسمى لمحافظة الفيوم فى بيان اليوم إن الاجتماع استعرض مع مسئولى قطاعات الصرف الصحى، ومياه الشرب، والطرق، والزراعة، والرى، والتضامن الاجتماعى، والطب البيطرى، والكهرباء، والغاز الطبيعى، والتليفونات، والصحة، والشباب والرياضة والتعليم، المشروعات المزمع تنفيذها خلال المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" على مستوى القرى بمركزى إطسا ويوسف الصديق، لافتا إلى أن المحافظ وجه رئيسى مركزى إطسا ويوسف الصديق للتنسيق مع مسئولى كل القطاعات والجهات المعنية بالمبادرة، لإعداد البيان النهائى بكل المشروعات المزمع إنشاؤها، والتوقيتات الزمنية المحددة على أن يتم ترتيب المشروعات بحسب الأولوية والجاهزية.



ورحب محافظ الفيوم بمسئولى جهاز تعمير القاهرة الكبرى على أرض المحافظة، معربا عن تقديره للجهود التى تبذلها كل الجهات المشاركة فى تنفيذ المبادرة الرئاسية، مطالبا الجميع ببذل المزيد من الجهد والعمل بروح الفريق الواحد لتحقيق النتائج المرجوة من المبادرة، التى تلبى طموحات وآمال المواطنين.

وأوضح الأنصارى أن مبادرة "حياة كريمة" التى أطلقها رئيس الجمهورية مبادرة طموحة تُعد الأقوى فى تاريخ مصر، لأنها تستهدف 55 مليون مواطن فى 4.500 قرية مصرية، ويتم تنفيذها على مراحل خلال 3 سنوات، بتكلفة تصل إلى نحو 526 مليار جنيه، لافتا إلى أنه يتم تنفيذ مبادرات رئاسية أخرى بالتوازى مع تلك المبادرة، كالمبادرة التى تستهدف تطوير عواصم المدن، والمبادرة التى تستهدف إحلال كامل لكافة المناطق غير المخططة لإعادة تخطيطها.



وأوضح المحافظ، أن مركزى إطسا ويوسف الصديق يمثلان نحو 30 % من إجمالى المحافظة من حيث المساحة وعدد السكان، لافتاً أن التكلفة التقديرية لأعمال التطوير التى ستشملها المبادرة بالمركزين تبلغ تكلفتها نحو 9.7 مليار جنيه، بواقع 5.4 مليار جنيه لمركز إطسا و4.3 مليار جنيه لمركز يوسف الصديق، لافتا إلى أن العمل فى تلك المبادرة يتم من خلال منهجية محددة، إذ تم تشكيل لجنة "التخطيط المحلى" لوضع النواة الأولى للمبادرة، أعقبها عقد عدة جلسات للحوار المجتمعى مع المواطنين، ثم لقاءات مع أعضاء مجلسى الشيوخ والنواب، وذلك للخروج بخطط واقعية تلبى المتطلبات والاحتياجات الفعلية للمواطنين.

ولفت محافظ الفيوم إلى أنه يجرى الآن دراسة المؤشرات السكانية والتنموية التى تتعلق بمركزى إطسا ويوسف الصديق، مشددا على عدم صرف أى مخصصات مالية إلا للمشروعات التى ستعود بالنفع المباشر على المواطنين، مع تعظيم الاستفادة من أى مشروع أو مبنى يتم إنشاؤه، مؤكدا ضرورة مراعاة ذوى الاحتياجات الخاصة عند تنفيذ الأعمال للتيسير عليهم.



ووجه الأنصارى بتشكيل غرفة عمليات مركزية، تضم فى عضويتها مسئول من كل جهة من كل الجهات ذات الصلة بالمبادرة، على أن تنعقد غرفة العمليات بشكل دائم لمتابعة الانتهاء من الخطة وتنفيذ الأعمال، وتذليل أى عقبات قد تطرأ خلال مراحل التنفيذ، حتى تُحقق المبادرة أهدافها المرجوة على الوجه الأكمل.

وأعرب رئيس جهاز تعمير القاهرة الكبري، عن شكره وتقديره لمحافظ الفيوم، لحفاوة الاستقبال وتعاونه الكامل مع الجهاز، مشيرا إلى مدى اهتمام القيادة السياسية بالمواطن المصرى فى القرى والعزب والنجوع، وحرصه على توفير حياة كريمة لكل المواطنين، وذلك من خلال إطلاق هذه المبادرة التى تستهدف تطوير 1500 قرية على مستوى الجمهورية، على أن يتم تنفيذها على 3 مراحل، إذ تستهدف المرحلة الأولى 50 مركزا من بينها مركزى إطسا ويوسف الصديق، وسيتم الانتهاء من كل أعمال التطوير بنهاية العام الحالى 2021.

ولفت الكيلانى إلى أن تنفيذ تلك المبادرة يحتاج إلى التخطيط والإعداد الجيد، وتشابك كل الجهود المعنية، موضحا أنه سيتم الإسراع فى أعمال الطرح والتنفيذ وفق جداول زمنية محددة، لتنفيذ كل الأعمال خلال الفترة المقررة وعلى الوجه الأكمل، بما يحقق النتائج المستهدفة ويلبى احتياجات المواطنين.