رئيس هيئة الصحافة: إعلان تشكيل الجمعيات العمومية للمؤسسات القومية قريبًا

أكد المهندس عبد الصادق الشوربجي، رئيس الهيئة الوطنية للصحافة، أنه سيجري إعلان التشكيل الكامل للجمعيات العمومية للمؤسسات الصحفية القومية قريبًا، مشيرًا إلى أنه سيتم عقد اجتماع مع ممثلي الجمعيات العمومية اليوم لمناقشة جميع جوانب العمل الإداري والمالي والصحفي بالمؤسسات الصحفية القومية، فضلًا عن مناقشة اللائحة الإدارية الموحدة للمؤسسات الصحفية.

وقال المهندس عبد الصادق الشوربجي، رئيس الهيئة الوطنية للصحافة، في مؤتمر صحفي بمقر الهيئة، إن الجمعيات العمومية للمؤسسات الصحفية القومية لم تنعقد منذ 2018، كما أن مجالس الإدارة لم تنعقد منذ فبراير 2020، مشيرين إلى أنه منذ صدور قانون تنظيم الصحافة وفي 2018، لم يكن هناك مجالس الإدارة ولا جمعيات عمومية، وإنما كان رؤساء مجالس إدارة ورؤساء تحرير مؤقتين.

وأضاف أن الهيئة منذ تشكيلها وضعت على رأس أولوياتها تشكيل مجالس الإدارة والجمعيات العمومية، وإجراء حركة تغييرات رؤساء تحرير الإصدارات الصحيفة.