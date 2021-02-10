الشوربجي: لجنة الأداء والتقييم الصحفي تتابع أولا بأول أداء رؤساء المؤسسات الصحفية

قال المهندس عبدالصادق الشوربجي، رئيس الهيئة الوطنية للصحافة، نتابع أولا بأول من خلال لجنة تطوير وتقيم الأداء الصحفي برئاسة الدكتورة فاطمة سيداحمد، اداء المؤسسات الصحفية القومية وجميع إدارتها المختلفة وهناك عملية تقييم تتم بشكل دورى.
وأضاف الشوربجى خلال لقائه بمحررين ملف الهيئة أننا قمنا بعمل شهادات تقرير لعدد من الزملاء الصحفيين في تغطية انتخابات مجلسي النواب والشيوخ، وتباعا هناك أشياء أخري، موضحا أننا علينا مهمة كبيرة جدا خلال الفترة القادمة.
قال المهندس عبدالصادق إن منهجه الأساسي هو العمل ثم العمل، مؤكدًا أنه خلال 7 أشهر ماضية من رئاسته للهيئة، قامت الهيئة بعمل الكثير من الإنجازات، التي ستعرضها على الزملاء الصحفيين العاملين بالمؤسسات القومية.
أضاف في لقاء بالصحفيين، أنه سيحافظ على الصحافة الورقية بجانب الإلكترونية، وذلك بالتأكيد على ضرورة أن نغير في المحتوى، ونركز على مقالات الرأي والتحليلات، لافتًا إلى أن الهيئة لاحظت تغييرًا واضحًا في المحتوى المنشور بالصحف مؤخرًا، مما يعكس اهتمامات القارئ.
وتابع: "هذه فترة صعبة تحتاج إلى عمل أكثر، ولا نريد أن نفقد الثقة في المؤسسات الصحفية القومية، وفي الإدارات الموجودة، خاصة وأنهم يبذلون جهدًا ملحوظًا، على الرغم من وجود تراكمات سنين".
وأكد "الشوربجي" أن الهيئة في اتصال مباشر يومي مع مجالس إدارات وتحرير المؤسسات الصحفية، والتي تعمل على حل المشكلات بالتعاون معهم بنسبة 100%.
ولفت "الشوربجي" إلى أن الهيئة شكلت لجنة لدعم وتطوير المحتوى، والتي مهمتها الأساسية تطوير محتوى الصحف والموضوعات.
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