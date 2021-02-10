تصدير البيضة بـ٦ دولارات.. الزراعة: إنشاء 6 حظائر جديدة بطاقة 6 ملايين بيضة مخصبة

قال الدكتور محمد القرش، معاون وزير الزراعة والمتحدث الرسمى للوزارة: "إننا نسعى إلى استغلال أى أصول تخص الوزارة من خلال إدارتها بإعادة أكبر منفعة ممكنة منها مقارنة بالبدائل المتاحة"، موضحا أن هناك عددا كبيرا من الأصول لا بد من استغلالها مرة أخرى، وذلك بناءً على تعليمات من الرئيس عبد الفتاح السيسي.



وأضاف "القرش"، في تصريحات لـ"دوت الخليج"، أن من أهم أصول وزارة الزراعة استغلال مزرعة البيض المخصب "الخالى من المسببات المرضية"، والذى تمت زيادة الطاقة الإنتاجية له من مليون ونصف المليون إلى 3 ملايين بيضة سنويا، منوها إلى أنه يتم تصدير البيضة المخصبة بـ6 دولارات أو أكثر قليلا.



وأشار معاون وزير الزراعة إلى أن هذه المزرعة من أهم المزارع الموجودة على مستوى الشرق الأوسط وأفريقيا، وهذا يدل على كفاءة وزارة الزراعة فى استغلال أصولها، وكذلك الدولة.

وتابع: "إننا نعمل على تطوير أصول وزارة الزراعة بشكل دورى بشكل يحقق أكبر عائد"، معلقا: "رأينا استغلال مزارع الإنتاج الحيوانى من قبل والشراكة ما بين الوزارة والمجتمع المدنى، والشباب، وتمويل البنوك".

ونوه إلى أنه يجرى حاليا إنشاء ٦ حظائر جديدة بطاقة ٦ ملايين بيضة فى العام ليصبح إجمالي الإنتاج ٩ ملايين بيضة سنويًا، والتى تقدر قيمة إنتاجها المتوقع بما يوازى ٥٦.٧ مليون دولار فى العام، والذى يعادل ٨٥٠.٥ مليون جنيه مصري.