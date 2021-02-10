مركز شباب مطروح يستضيف منافسات المجموعة الرابعة لدوري مراكز الشباب للصم

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أحمد جودة - القاهرة - يستضيف مركز شباب مطروح منافسات المجموعة الرابعة من دوري مراكز الشباب للصم في نسخته الرابعة، والذي تنظمه الوزارة من خلال التعاون بين الإدارة المركزية لمراكز الشباب والإدارة المركزية لشؤون الوزير "مكتب ذوي القدرات والهمم"، خلال الفترة من(٨-١٤) فبراير الجاري بمشاركة محافظات (المنوفية، الشرقية، الدقهلية، الفيوم).

وأقيمت منافسات الجولة الأولى بالمجموعة الرابعة بالأمس، حيث تصدر منتخب الشرقية ترتيب المجموعة بـ٣ نقاط بعد تغلبه علي منتخب المنوفية بهدفين مقابل هدف، وتزيل منتخب المنوفية المجموعة برصيد خالي من النقاط، وتعادل منتخبا الدقهلية والفيوم تعادلا إيجابيا بهدفين لكل منهما ووقعا في المركز الثاني والثالث بنقطة لكل منهما.

وفي مباريات الجولة الثانية بالمجموعة والتي تقام الخميس المقبل يلتقي منتخبا المنوفية والدقهلية، ومنتخبا الفيوم والشرقية، وتختتم منافسات المجموعة يوم السبت المقبل بمباريات الجولة الثالثة حيث يلتقي منتخبا المنوفية والفيوم ومنتخبا الشرقية والدقهلية.

يشارك بالمجموعة الرابعة التي ستقام على أرض مطروح محافظات( الشرقية، المنوفية، الدقهلية، الفيوم)،على أن يتم تصعيد الأول والثاني لدور الـ٨ على مستوى الجمهورية، حيث تم تقسيم الفرق ال١٦ إلى ٤ مجموعات ضمت كل مجموعة ٤ فرق، حيث ضمت المجموعة الأولى منتخبات(أسيوط، كفر الشيخ، أسوان، الجيزة)، وضمت المجموعة الثانية منتخبات(المنيا، الإسكندرية، الغربية، مطروح)، بينما ضمت المجموعة الثالثة منتخبات (القاهرة، البحيرة، القليوبية، الإسماعيلية)، فيما ضمت المجموعة الرابعة منتخبات(الشرقية، الدقهلية، المنوفية، الفيوم).

وأقيمت منافسات المجموعة الثالثة وصعد منها منتخبا القاهرة والإسماعيلية، كما أقيمت منافسات المجموعة الثانية وصعد منها منتخبا المنيا والإسكندرية.، ومن المقرر ان تقام منافسات المجموعة الأولى ونهائيات البطولة بمحافظة البحر الأحمر.

يذكر ان الفرق ال١٦ التي صعدت منها 8 فرق صعدت من الأدوار التمهيدية والتي أقيمت بالإسكندرية، بجانب ٨ فرق أخري أصحاب دور الـ8 في النسخة السابقة.

وكانت منافسات المجموعة الرابعة قد انطلقت بالأمس، من خلال حفل افتتاح حضره كل من اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، خالد عبد الحميد مدير مديرية الشباب والرياضة بمطروح، الدكتور محمد عبد الستار عضو مكتب ذري القدرات والهمم بوزارة الشباب والرياضة.

وتضمن حفل الافتتاح طابور عرض للمحافظات المشاركة، وعرض رياضي، بالإضافة إلى فقرات فنية من خلال فقرة غنائية وعرض للفن التعبيري لفريق مكتب ذوي القدرات والهمم بمديرية الشباب والرياضة بمحافظة مطروح.