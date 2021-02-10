نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر برلماني عن المسبار الإماراتي: بارقة أمل للدول العربية والإسلامية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - ثمن النائب أحمد مهني، وكيل لجنة القوي العاملة بمجلس النواب، ونائب رئيس حزب الحرية المصري، وصول مسبار الأمل إلى كوكب المريخ، مؤكدا أنها تُعد خطوة غير مسبوقة في مجال البحث العلمي.

وأوضح مهني، خلال البيان الصادر له، أن هذه التجربة ليس نهاية المطاف في استكشاف آفاق جديدة في عالمنا الكبير، لافتًا إلى أنه يعد مشروعًا طموحًا يمثل "بارقة أمل" للدول العربية والإسلامية، مثلما هو إنجاز إماراتي، تتطلع إليه الأجيال.

وأضاف وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، أن "مسبار الأمل" بقدر كونه مشروعًا إماراتيًا، إلا أنه يعد مشروعًا عربيًا وإسلاميًا، سوف تستفيد منه البشرية، على الصعيد العلمي، بما يجعله مشروعًا هامًا للغاية، لافتًا إلى أن التطلعات العربية نحو تحقيق قفزات في مجالات العلوم والفضاء والتكنولوجيا لا حدود لها.

ووجه الرئيس عبد الفتاح السيسي التحية لدولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة قيادةً وشعبًا، ولكل نوابغها الذين خططوا وصمموا لوصول مسبار الأمل إلى كوكب المريخ.

وكتب الرئيس السيسي، عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك": "تابعت بكل فخر وصول مسبار الأمل إلى كوكب المريخ وهو ما يعد خطوة غير مسبوقة في مجال البحث العلمي، تبشر بنهضة علمية في المنطقة العربية".

وأضاف: "تحية لدولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة قيادةً وشعبًا ولكل نوابغها الذين خططوا وصمموا لهذه التجربة في محاولة خلق واقع جديد رغم كل التحديات البالغة في الوقت الراهن".

وتابع: "لن تكون التجربة نهاية المطاف فى استكشاف آفاق جديدة في عالمنا الكبير، فالعقل العربي طموح لا يعرف المستحيل".