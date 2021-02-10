معز مسعود في مرمى انتقادات السوشيال ميديا بعد زواجه من حلا شيحة "صور"

تصدر المفكر الإسلامي معز مسعود موقع التدوينات القصيرة "تويتر"، خلال الساعات القليلة الماضية، حيث باتت زيجات معز مسعود حديث مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة بعد عقدر قرانه مؤخرًا على الفنانة حلا شيحة.

انقسمت آراء العديد من رواد السوشيال ميديا حول الداعية معز مسعود وزيجاته، حيث أكد البعض أن نمط حياته أشبه بنجوم الفن وليس الدعاة على الإطلاق، إلا أن البعض الآخر تداول صور زيجات معز مسعود على محمل الدعابة.

دوت الخليج رصد عدد من التعليقات المختلفة لآراء النشطاء والتي جابت موقع التدوينات القصيرة "تويتر"، خلال الساعات الماضية.

معز مسعود حديث السوشيال ميديا

نشر أحد رواد "تويتر" صورة زيجات معز مسعود بالترتيب، وعقب عليها قائلًا: "ياريت إللى يعرف مواعيد دروس العلم للشيخ معز مسعود يقولى علشان أنا فى حاجة للعلم وجزاكم الله خيرًا".

وغرد آخر، قائلًا: "أداء وسلوك أمثال معز مسعود وخالد الجندي ونمط حياتهم بات قريبا من نهج نجوم الفن.. الدعاة الجدد أضحوا أقرب للوسيط الفني والدرامي من الخطابة الدينية .. نحن أمام فنانين وممثلين امتهنوا أداء الوعظ الشاشاتي.. الفنانون الجدد هذا هو التوصيف الأدق لمن كانوا سابقا دعاة جددا".

وعلق آخر على زواج معز مسعود من الفنانة حلا شيحة، قائلًا: "أعتقد ان قدرة معز مسعود على إقناع الستات تضاهي قدرة ليونيل ميسي في تسديد الركلات الحرة.. و حقيقي ف النهاية الاتنين أساطير لن تتكرر!".

عقد قران معز مسعود وحلا شيحة

احتفل المفكر والداعية الإسلامي بعقد قرانه على الفنانة حلا شيحة يوم الاثنين الماضي، بعد قصة حب على السوشيال ميديا استمرت قرابة عام كامل، ولكنهما كانوا سرعان ما يتم نفي ارتباطهما، على الرغم من خروج العديد من الشائعات التي تشير إلى وجود علاقة حب بينهما.

الجدير بالذكر، أن الثنائي تصدرا محرك البحث الشهير ومواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، منذ عقد قرانهما حتى اللحظة الراهنة.