ريال مدريد يعلن وفاة بيريز

أعلن نادي ريال مدريد الإسباني، وفاة أسطورة الفريق الملكي، إنريكي بيريز باتشين، عن عمر يناهز الـ82 عاما، وهو أحد اللاعبين الكبار السابقين في النادي الإسباني.

ونعي مجلس إدارة الريال وفلورنتينو بيريز، رئيس الفريق الملكي، ، النجم السابق ببالغ الأسى والحزن، من خلال بيان على الموقع الرسمي للبلوجرانا.

وكتب ريال مدريد في بيان رسمي: " يرغب ريال مدريد يرغب في التعبير عن تعاطفه وتعازيه مع زوجة الراحل بيريز وإبنتيه كريستينا وميرسيدس، وحفيديه خافيير وكريستينا، وكل أقاربه ومحبيه ".

ولعب إنريكي بيريز باتشين في صفوف ريال مدريد ، خلال الفترة من 1959 إلى 1968، بحوالي تسعة مواسم، وخلال تلك الفترة أرتدى باتشين قميص الريال في 218 مباراة، وحقق مع ريال مدريد لقبين في دوري أبطال أوروبا، ولقب واحد لكأس إنتركونتيننتال، بالإضافة للتتويج بسبعة ألقاب للدوري الإسباني، وبطولة وحية في كأس ملك إسبانيا.