أيمن أبو العلا: مصر قدمت مساعدات للمهاجرين واللاجئين على أراضيها خلال كورونا

وجه الدكتور أيمن أبو العلا، وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، عدد من التساؤلات لرئيس البعثة الخاصة للمنظمة الدولية للهجرة، منها سبب عدم تسجيل نحو خمسة ملايين ونصف مليون شخصا من المهاجرين بمصر.

جاء ذلك خلال إجتماع لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، برئاسة النائب طارق رضوان رئيس اللجنة، اليوم الأربعاء، وبحضور رئيس بعثة المنظمة الدولية للهجرة التابعة لوكالة الأمم المتحدة للهجرة لوران دى بويك.

كما تساءل أبو العلا، عن الجهود التي يمكن ان تقدمها المنظمة لمصر، لاسيما وان في كثير من الأحيان يتسبب بعض اللاجئين في مشاكل وصراعات مع المصريين.

وأضاف أبو العلا، مصر تقدم عدد كبير من حقوق الانسان الاجتماعية والصحية وغيرها، متسائلا عن تقييم المنظمة لما تقوم به مصر من حقوق تجاه المهاجرين واللاجئين، وكذلك المساعدات التي تقوم بها مصر تجاه المهاجرين في مواجهة وباء كورونا.

ومن جانبه أكد رئيس بعثة المنظمة الدولية للهجرة التابعة لوكالة الأمم المتحدة للهجرة لوران دى بويك، ضرورة وجود وثيقة قانونية للمهاجر تنظم اقامته وحصوله على الخدمات بالبلاد ، مشيرا إلى وجود عديد من الآليات مثل ترخيص العمل والإقامة.

وأضاف خلال تعقيبه على سؤال الدكتور أيمن أبو العلا، وكيل لجنة حقو الانسان بمجلس النواب، خلال إجتماع لجنة حقوق الانسان برئاسة النائب طارق رضوان رئيس اللجنة، بالنسبة للمهاجر غير النظامي أو غير المسجل فقد يكون دخل البلاد من خلال وسائل التهريب، ونسعى لجذبهم، بالتحدث اليهم بأننا لن نحبسهم وانما نريد معرفتهم وتسجيل بياناتهم وتعريفهم حقوقهم وواجباتهم، متابعا، نعمل الان مع وزارة الداخلية، لعمل بطاقة هوية خاصة بالمهاجرين.

وأكد حقوق الانسان، ان الاستقبال الذى تلقيته في مصر كان إيجابيا، وأشعر بوجود إحساس كبير بالضيافة في مصر، وهناك صورة إيجابية لمعاملة الأجنبى بها، مشيرا إلى الدور الكبير الذى تتحمله الحكومة المصرية من تكاليف لتقديم خدمات الى المهاجرين، سواء خدمات الرعاية الصحية اوالاجتماعية دون تفرقة بينهم وبين المصريين، متابعا، وإن حال وجود أمور فردية فهو أمر موجود في كل المجتمعات، وبشكل عام، فأرى مصر جاذبة للمهاجرين نظرًا لاستقرارها، مقارنة بدول أخرى.

وحول دور المنظمة لمواجهة أزمة وباء كورونا، نسعى للتعريف والتوعية بالوباء ومكافحة الوباء لدى المهاجرين وكذلك مساعدة الفرق الطبية حتى يقوموا بدورهم في مواجهة الوباء، مشيدا بموقف مصر من توفير اللقاح للفرق الطبية وكذلك للمهاجرين.