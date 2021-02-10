محمد هاني يرحل عن الأهلي للدوري الألماني.. تفاصيل

يبدو أن محمد هاني مدافع الأهلي الأيمن يعيش أيامة الأخيرة داخل جدران القلعة الحمراء، والتجهيز للمرحلة الهامة القادمة في حياتة الكروية، والإنتقال لأحد أندية أوروبا، وذلك بعد مجهود اللاعب الكبير والوفير في بطولة كأس العالم للأندية، خاصة في مباراة الدور نصف النهائي أمام بطل أوروبا بايرن ميونخ.

وتحدث "هانز فليك" المدير الفني للفريق البافاري بعد المباراة، وأمتدح جميع لاعبي الأهلي وأكد أنهم قدموا مباراة كبيرة، ولكن أشار للاعب الذي كان متألقا طوال أحداث اللقاء، وأختار محمد هاني وقال عنه "أنه قدم مباراة كبيرة ويستحق التواجد في النادي الأهلي، ويمكنه أن يلعب في اوروبا، ا وأن اللاعب ينتظرة مستقبل مشرق خلال السنوات القادمة".

ونالت الإنتقادات محمد هاني قبل مباراة بايرن ميونخ، وتوقع الجميع أن تكون الجبهة اليمني للأهلي هي نقطة الضغف والتي ستسهل مهمة بايرن ميونخ والفوز بالمباراة سريعا، خاصة أن البافاري يمتلك في هذا الخط الناري المدافع الأيسر الشاب "ألفونسو ديفيز"، بجانب تواجد كينجسلي كومان جناح الفريق السريع، بجانب تواجد جنابري في هذا المكان في معظم أحداث المباراة.

وستواجة إدارة الأهلي صعوبة في الحفاظ علي هاني ومن المؤكد أن العروض سوف تنهال علي اللاعب بعد نهاية هذا الموسم وخوض تجربة الإحتراف الأوروبي ومن الممكن أيضا أن يأتي له عرض كبير من أحد فرق الدوري الألماني بعد ظهورة بشكل جيد أمام بايرن ميونخ.

وقدم مدافع الأهلي مباراة قوية للغاية وكسب إحترام الجميع، وتوجة له اللاعب ألفونسو ديفيز بعد المباراة وطلب منه القميص الخاص به نظرا لإعجابة الشديد بمستواه خلال المباراة، وتم إختيار محمد هاني كأفضل لاعب في المباراة من جانب النادي الأهلي بتقييم 7.2، ويليه حمدي فتحي لاعب خط الوسط بتقييم 7.1.

ومن المنتظر أن يلعب الأهلي غدا أمام بالميراس البرازيلي في مباراة تحديد المركز الثالث في كأس العالم للأندية بقطر في تمام الخامسة، بعد أن خسر الأهلي أمام البايرن بثنائية نظيفة أحرزهما نجمه البولندي روبرت ليفاندوفسكي، بينما تلقي بالميراس هزيمة وحيدة أمام تيجريس المكسيكي بهدف نظيف.

وتأكد وبشكل رسمي غياب ثنائي الأهلي حسين الشحات ومحمود عبد المنعم "كهربا" عن مباراة الفريق الحاسمة والفاصلة، لتحديد صاحب الميدالية البرونزية لبطولة كأس العالم للأندية، وذلك بعد خرقهم للبروتوكول الخاص بالفقاعة الطبية، والذهاب للمدرجات ومصافحة، محمد أبو تريكة لاعب المارد الأحمر السابق، لتزداد صعوبة المباراة القادمة أمام بطل البرازيل.

أشارت تقارير إعلامية أن إدارة الأهلي قررت معاقبة الثنائي الموقوف عن العمل بقرار من الفيفا، خصم 300 ألف جنية من كل لاعب بسبب ما بدر منهم، وأنه من الممكن أن تكون هناك قرارات أخري في حال خسارة الأهلي للمباراة القادمة أمام بالميراس البرازيلي، من أجل تحديد الفائز بالمركز الثالث وتحقيق الميدالية البرونزية.

وتنتهي بطولة كأس العالم للأندية غدا الخميس 11 فبراير، بإقامة مبارتين، الأولي ستكون في الخامسة مساء وسوف تجمع بين الأهلي وبالميراس البرازيلي علي تحديد المركزين الثالث والرابع، وفي تمام الثامنة، يلتقي بايرن ميونخ بطل أوروبا والمرشح الأكبر للبطولة، فريق تيجريس أونال بطل المكسيك، ومن أجل علي المركزين الأول والثاني.