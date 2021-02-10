موسيماني عن مواجهة البايرن: "جاتلنا فرص زيهم وكان ممكن نسجل" !!

أكد المدير فني الجنوب أفريقي للنادي الأهلي بيتسو موسيماني أنه لم يقبل الخسارة التي حققها بايرن ميونخ على الفريق الأحمر في نصف نهائي مونديال الاندية 2020 المقام على أراضي العاصمة القطرية الدوحة.

وشدد موسيماني على أن الأهلي أتيحت له فرص للتسجيل في المباراة مثلما أتسح لبايرن ميونخ، وكان من الممكن تقديم أداء أفضل من الذي قدم.

وقال موسيماني خلال المؤتمر الصحفي الخاص بمباراة الأهلي وبالميراس:

"لسنا سعداء بالتأكيد لأننا خسرنا أمام بايرن ولن أقول أننا نقبل ذلك، الحقيقة تقول أننا كان بإمكاننا أن نفعل شيئًا ما وسنحت لنا فرصًا مثلهم".

وتابع: " في النهاية كان الفوز للفريق الذي امتلك الكرة بشكل أكبر، لكن بشكل عام نحن هنا للفوز بأي مباراة، لدينا للفوز بالميدالية البرونزية، حتى وإن كانت النسبة صغيرة ولكننا سنلعب للفوز".

وأكمل: "لا يمكن أن نفصل كرة القدم عن أمور أخرى تحدث في العالم، الكرة أصبحت صناعة كبيرة وهناك فارق بين أوروبا وأفريقيا، الأمور المالية تلعب دورًا كبيرًا في المستويات".

وعن المقارنة الظالمة مع البايرن قال: "الميزانيات الخاصة بالأندية الأفريقية لا تقارن بأوروبا، من الصعب أن نقارن أنفسنا بألمانيا، لكن كرة القدم تمنحنا الفرصة للتقارب، ولذلك نجد لاعبين أفارقة يلعبون في أكبر أندية العالم لأننا نمتلك المواهب".

واختتم: "نحن نبذل قصارى جهدنا، أعلم أن مواجهتنا مع بايرن أكدت أنهم أفضل منا، ولكننا نقلص الفجوة بمرور الوقت، أحاول أن أظل في عملي كمدرب لكرة القدم وألا أتحدث عن السياسة".