القبض على المتهمين في واقعة قتل صاحب محل الفقير

تمكنت الأجهزة الأمنية من القبض على المتهمين بقتل صاحب محل المشويات الشهير "الفقير"، حيث تلقى قسم ثان أكتوبر بأمن الجيزة بلاغًا بوجود إطلاق أعيرة نارية بمزرعة أشجار موالح بطريق الواحات دائرة القسم ووفاة مالكها وصاحب مطعم شهير إثر إصابته بطلق ناري.

القبض على المتهمين بقتل صاحب محل الفقير

أظهرت تحريات فريق البحث المشكل برئاسة قطاع الأمن العام باشراف اللواء علاء الدين سليم وبمشاركة مفتشى القطاع وضباط الادارة العامة لمباحث الجيزة، أن 3 عاطلين أشقاء والمتعاقدين على حراسة أحد المواقع "تحت الإنشاء" بذات المنطقة بالتواصل مع المجنى عليه، لإجباره علي الإتفاق معهم لحراسة أراضيه حيث توجه أحدهم لمزرعة المجني عليه وبرفقته 4 عاطلين آخرين مستقلين سيارة بدون لوحات، وطلبوا من المجني عليه حراسة مزرعته مقابل مبلغ مالي، إلا أنه رفض وحدثت بينهم مشادة كلامية.

تطورت المشادات لمشاجرة قام على إثرها المجني عليه بإشهار طبنجة "مُرخصة" وأطلق منها عيارين ناريين فـي الهواء، فأطلق أحدهم تجاهه عيار ناري من سلاح كان بحوزته أحدثت إصابته التي أودت بحياته وإستولوا على الطبنجة الخاصة به وفروا هاربين.

عقب تقنين الاجراءات تم استهدافهم بمأمورية برئاسة قطاع الأمن العام أسفرت عن ضبط خمسة متهمين منهم وبحوزتهم "لاثة بنادق الية –عدد من الطلقات من ذات العيار".

اعترافات المتهمين بقتل صاحب محل المشويات الشهير

اعترف المتهمون بارتكاب الواقعة، وأقر أحدهم بإطلاق أعيرة نارية تجاه المجني عليه من بندقية آلية، ضبطت بحوزته، فأحدث إصابته التي أودت بحياته، واستولوا علي طبنجة المجني عليه ولاذوا بالهرب، تم بإرشادهم ضبط الطبنجة الـمُستولي عليها والسيارة المستخدمة في الواقعة.

وكان قانون العقوبات أكد ما ينتظره المتهمين في العقوبة بجرائم القتل بين القتل المقترن بسبق الإصرار والترصد ، وبين القتل دون سبق إصرار وترصد ، فالأولى تصل عقوبتها للإعدام، والثانية السجن المؤبد أو المشدد ، ويمكن لصاحب الجريمة فى هذه الحالة أن يحصل على إعدام إذا اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى، ونصت المادة 230 من القانون على: كل من قتل نفساً عمدا مع سبق الإصرار على ذلك أو الترصد يعاقب بالإعدام.

الجدير بالذكر، أن تحريات الأجهزة الأمنية بالجيزة كشفت أن صاحب محل المشويات الشهير الذي تم قتله على يد ٤ خفراء، يدعى "حمادة الفقير" صاحب محلات كبابجي الفقير، ونفت ما تردد حول أن يكون القتيل هو "صبحي كابر" كما نشرت بعض مواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات القليلة الماضية.