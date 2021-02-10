الشناوي عن إيقاف الشحات وكهربا: " اتظلمنا"

فجر محمد الشناوي، حارس مرمي الأهلي مفأجاة بشأن واقعة إيقاف محمود كهربا وحسين الشحات عن مباراة بالميراس في كأس العالم للأندية.

وقال الشناوي في تصريحات صحفية قبل مباراة الأهلي وبالميراس المقرر إقامتها غدا الخميس: " لم أكن أعلم أنا وزملائي أن مصافحة الجمهور خلال المباراة شئ ممنوع وضد البرتوكول الخاص بالمباراة".

وأضاف حارس الأهلي " كان بإمكان رجال الأمن منع كهربا والشحات من مصافحة الجمهور إن كان هذا ممنوع حقا" في إشارة لظلم الأهلي بطريقة غير مباشرة علي إعتبار أنهم لم يكن لديهم علم بالأمر.

وواصل الشناوي عن مباراة بالميراس: " تعتبر الغيابات عن صفوف الأهلي عناصر مهمة للفريق، لكن لدينا قائمة كبيرة ولديها القدرة على صناعة الفارق وتعويض اللاعبين الغائبين".

وأكمل الشناوي: " يقع علي عاتقنا مسئولية كبيرة حيال جمهور الأهلي، وتمتعنا بالتركيز العالي قبل مواجهة الدحيل، لذلك حققنا الفوز في المباراة الأولى".

وتحدث الشناوي عن مباراة بايرن ميونخ : "بعد مباراة الدحيل قمنا بالتحضير لمباراة بايرن بشكل جيد، وقدمنا مباراة جيدة، وعملنا خلال الساعات الماضية على تصحيح الأخطاء التي ظهرت أمام العملاق البافاري".

وتابع الشناوي: " الآن هدفنا هو تحقيق المركز الثالث والفوز بالبرونزية التاريخية، والفوز على بالميراس البرازيلي بغض النظر عن تاريخ مواجهة الفرق البرازيلية في البطولة أمام الأهلي".

وأختتم الشناوي حديثه عن الأحداث الماضية : "لا ننظر للأمور من تلك الجانب، هدفنا تحقيق الفوز وإسعاد الجماهير التي أظهرت دعم كبير لنا منذ الوصول إلى العاصمة القطرية".

موعد مباراة الأهلي وبالميراس والقنوات الناقلة

ويواجه الأهلي بالميراس البرازيلي، في مباراة تحديد المركز الثالث والرابع في كأس العالم للاندية بالعاصمة القطرية الدوحة، والتي أمتدت في الفترة من 4 فبراير حتي غد الخميس، وتقام المباراة في تمام الثامنة مساء علي ملعب المدينة التعليمية، وتبث مجموعة قنوات بي ان سبورت وشبكة قنوات الكأس أحداث المباراة عبر التردد المفتوح والمشفرة.

تشكيل الأهلي المتوقع أمام بالميراس

ومن المقرر أن يبدء الأهلي بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: محمد الشناوي.

خط الدفاع: علي معلول، أيمن أشرف، بدر بانون، محمد هاني.

خط الوسط: حمدي فتحي ، عمرو السولية، أليو ديانج.

خط الهجوم: طاهر محمد طاهر، محمد مجدي قفشة، والتر بواليا.