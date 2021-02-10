أميرة أبو شقة تتقدم بطلب إحاطة بشأن تقاعس الجامعات الحكومية عن سداد التزاماتها بصندوق تحسين أجور العاملين

تقدمت النائبة أميره ابوشقة، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة إلى المستشار حنفي الجبالي، رئيس مجلس النواب، لتوجيهه إلى رئيس مجلس الوزراء، ووزير المالية ووزير التعليم العالي، بشأن تقاعس الجامعات الحكومية عن سداد التزاماتها بصندوق تحسين أجور العاملين، والذى أقره قانون تنظيم الجامعات المصرية، وهو نسبة الـ10% من حصيلة صناديقها الخاصة وحساباتها، لصالح صندوق تحسين أحوال العاملين بالجامعات الحكومية، من غير أعضاء هيئة التدريس، وما استتبعه من تدني أجور 250 ألف موظف من الموظفين الإداريين، خاصة فى ظل غلاء الأسعار ومتطلبات الحياة الصعبة.

أميرة أبو شقة: هناك تقاعس من بعض الجامعات الحكومية في تنفيذ التزاماتها

وأضافت النائبة أميرة أبو شقة:" تم إنشاء صندوق تحسين أجور العاملين بالجامعات الحكومية من غير أعضاء هيئة التدريس وإلزم الجامعات بتوريد نسبه 10% من حصيلة صناديقها الخاصة، وبالرغم من مرور سنوات على إنشاء الصندوق وتشكيل مجلس إدارته، إلا أنه لم يقم بدورة الذي أُنشئ من أجله، وهو صرف مبلغ شهري بصفه دورية، لتحسين أجور العاملين بالجامعات الحكومية.

وتابعت عضو مجلس النواب، أميرة أبو شقة، فى طلبها بأن الأجور متدنية، وهناك تقاعس من بعض الجامعات الحكومية في تنفيذ التزاماتها التي نص عليها القانون، منذ سبع سنوات وهو ما يعتبر مخالفة جسيمة تستوجب المحاسبة.

وتسألت ابوشقه عن دور ومسئولية وزارة التعليم العالي ووزارة المالية في استقطاع هذه النسبة من المنبع لصالح الصندوق تنفيذا للقانون وطالبت بمسائله كل من يثبت تقاعسه وعدم ادائه التزامه القانوني او صرف هذه المخصصات فيما لم تخصص من اجله وإدراج الطلب باللجنة النوعية المختصة.