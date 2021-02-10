مسؤول أوروبى: مصر جاذبة للمهاجرين لاستقرارها

جدة - نرمين السيد - وجه الدكتور أيمن أبو العلا، وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، عددًا من التساؤلات لرئيس البعثة الخاصة للمنظمة الدولية للهجرة، منها سبب عدم تسجيل نحو 5 ملايين ونصف المليون شخصًا من المهاجرين بمصر.





جاء ذلك خلال اجتماع لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، برئاسة النائب طارق رضوان رئيس اللجنة، اليوم الأربعاء، وبحضور رئيس بعثة المنظمة الدولية للهجرة التابعة لوكالة الأمم المتحدة للهجرة لوران دى بويك.

كما تساءل أبو العلا عن الجهود التى يمكن أن تقدمها المنظمة لمصر، خصوصًا أن فى كثير من الأحيان يتسبب بعض اللاجئين فى مشاكل وصراعات مع المصريين.

وتسائل أبو العلا عن تقييم المنظمة لما تقوم به مصر من حقوق تجاه المهاجرين واللاجئين، وكذلك المساعدات التى تقوم بها مصر تجاه المهاجرين فى مواجهة وباء كورونا.

من جانبه، أكد رئيس بعثة المنظمة الدولية للهجرة التابعة لوكالة الأمم المتحدة للهجرة لوران دى بويك، ضرورة وجود وثيقة قانونية للمهاجر تنظم إقامته وحصوله على الخدمات بالبلاد، مشيرًا إلى وجود عديد من الآليات مثل ترخيص العمل والإقامة.

وأضاف بويك، خلال اجتماع لجنة حقوق الإنسان برئاسة النائب طارق رضوان رئيس اللجنة، بالنسبة للمهاجر غير النظامى أو غير المسجل فقد يكون دخل البلاد من خلال وسائل التهريب، ونسعى لجذبهم بالتحدث إليهم بأننا لن نحبسهم وإنما نريد معرفتهم وتسجيل بياناتهم وتعريفهم حقوقهم وواجباتهم، متابعًا: "نعمل الآن مع وزارة الداخلية، لعمل بطاقة هوية خاصة بالمهاجرين".

وأكد أن الاستقبال الذى تلقيته فى مصر كان إيجابيًا، وأشعر بوجود إحساس كبير بالضيافة فى مصر، وهناك صورة إيجابية لمعاملة الأجنبى بها، مشيرًا إلى الدور الكبير الذى تتحمله الحكومة المصرية من تكاليف لتقديم خدمات إلى المهاجرين، سواء خدمات الرعاية الصحية اوالاجتماعية دون تفرقة بينهم وبين المصريين، متابعًا أن حال وجود أمور فردية فهو أمر موجود فى كل المجتمعات، وبشكل عام، فأرى مصر جاذبة للمهاجرين نظرًا لاستقرارها، مقارنة بدول أخرى.

وحول دور المنظمة لمواجهة أزمة وباء كورونا، نسعى للتعريف والتوعية بالوباء ومكافحة الوباء لدى المهاجرين وكذلك مساعدة الفرق الطبية حتى يقوموا بدورهم فى مواجهة الوباء، مشيدًا بموقف مصر من توفير اللقاح للفرق الطبية وكذلك للمهاجرين.