بدء اجتماع مجلس الوزراء برئاسة مدبولى



جدة - نرمين السيد - وكان رئيس مجلس الوزراء، قد عقد اجتماعا، مساء أمس، لمتابعة الإجراءات التنفيذية للمشروع القومى لتطوير القرى المصرية، تنفيذا لتكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسى، رئيس الجمهورية، ضمن مبادرة "حياة كريمة".

وأكد رئيس مجلس الوزراء، فى مستهل الاجتماع، أن الحكومة تعمل على تنفيذ توجيهات الرئيس بشأن مبادرة "حياة كريمة"، التى تستهدف توفير الخدمات المختلفة لأهالينا بالقرى الأكثر احتياجًا، ولا سيما ما يتعلق بإنشاء مجمعات أو مراكز خدمية فى تلك القرى المستهدفة.