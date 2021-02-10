المنظمة الدولية للهجرة: مصر جاذبة للمهاجرين لأنها دولة مستقرة

جدة - نرمين السيد - وأضاف بويك خلال اجتماع لجنة الشئون الإفريقية بمجلس النواب برئاسة طارق رضوان: "نتحدث مع هذه الفئات أننا لن نقبض عليكم، ونتعرف عليهم، ويمكن أن يكونوا يعانون من الوباء والتسجيل لدينا يجعل لهم الضمانة ونقول أننا لن نوشى بهم وبوضعهم غير المنظم".

وقال رئيس بعثة المنظمة الدولية للهجرة التابعة لوكالة الأمم المتحدة للهجرة: "نعمل مع وزارة الداخلية للتعرف على بطاقة هويةالمهاجرين، ولنعرف من هم والموقف الذى يعيشونه ونشرح لهم الحقوق والواجبات ونساعدهم فى العودة لبلادهم".

وأوضح رئيس بعثة المنظمة الدولية للهجرة التابعة لوكالة الأمم المتحدة للهجرة أن هناك أسبابا أخرى للهجرة تتعلق بأن الكثير من الشباب لديهم الشهادات وسوق العمل لا يجعلهم يحصلون على فرص عمل تتماشى مع مؤهلاتهم لأسباب اجتماعية واقتصادية، ويجب التعاون الدولى فى هذا الصدد".

وأكد رئيس بعثة المنظمة الدولية للهجرة التابعة لوكالة الأمم المتحدة للهجرة ضرورة توعية الشباب، مشيدا باستقبال مصر عدد كبير من المواطنين، وقال: "هذا قد يكون عبء على الدولة، وبمثابة تكلفة كبيرة على الدولة والتكلفة الاقتصادية لها تأثير كبير".

وأشار رئيس بعثة المنظمة الدولية للهجرة التابعة لوكالة الأمم المتحدة للهجرة إلى أهمية مواجهة الهجرة غير القانونية ومحاربتها من خلال جهات إنقاذ القوانين الخاصة بمناطق السيادة لمنع الهجرة غير الشرعية وغير القانونية.

وقال رئيس بعثة المنظمة الدولية للهجرة التابعة لوكالة الأمم المتحدة للهجرة: "نأخذ فى الاعتبار البعد الأمنى ونحاول أن نتأكد من عدم تنسيقهم مع المجموعات الإرهابية سواء فى عمليات إرهابية أو تهريب أسلحة أو غير ذلك ونحاول ان نجد فرص عمل للشباب وتجنب المتاجرين بالبشر ورفع الوعى لدى الشباب أيضا".

وأشاد رئيس بعثة المنظمة الدولية للهجرة التابعة لوكالة الأمم المتحدة للهجرة بمبادرة قوارب النجاة التى أطلقتها الدولة المصرية لمواجهة لمواجهة الهجرة غير القانونية، مؤكدا أن مصر جاذبة للهجرة لأنها مستقرة وكل ما نسعى له هو الاستقرار فى الدول الأخرى، ونتعاون مع الحكومات من أجل مواجهة الجرائم السيبرانية، وتطوير المنظومة التشريعية هامة بهذا الامر.