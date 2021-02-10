رئيس مجلس القضاء الأعلى ناعيا المستشار مقبل شاكر: صاحب مسيرة مشرفة

جدة - نرمين السيد - نعى المستشار عبدالله عمر شوضة، رئيس محكمة النقض ورئيس مجلس القضاء الأعلى، ببالغ الحزن والأسى المستشار مقبل شاكر رئيس محكمة النقض ورئيس مجلس القضاء الأعلى ورئيس نادى قضاة مصر الأسبق، والذى وافقته المنيه اليوم الأربعاء.





وقال المجلس، فى بيان له، "ينعى المستشار عبدالله عمر شوضة رئيس محكمة النقض ورئيس مجلس القضاء الأعلى والقضاة أعضاء المجلس ونواب وقضاة محكمة النقض ببالغ الحزن والأسى المرحوم المستشار مقبل شاكر رئيس محكمة النقض ورئيس مجلس القضاء الأعلى ورئيس نادى قضاة مصر الأسبق وشيخًا من شيوخ القضاء المصرى الشامخ". وأضاف البيان أن: "المستشار مقبل شاكر كان رمزًا مشرفًا للقضاء المصرى وصاحب مسيرة مشرفة فى كل مراحل تاريخه القضائى، وقدم خلالها كل غال وثمين فى سبيل إعلاء كلمة الحق وتحقيق العدل والقسطاس بين أبناء مصرنا الغالية". واختتم المجلس بيانه: "للفقيد الرحمة وللأسرة والقضاء المصرى خالص العزاء".

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