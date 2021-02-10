عاجل.. السيسى لوزير الخارجية العراقى: نعتز بعلاقاتنا التاريخية

جدة - نرمين السيد - جاء ذلك خلال استقباله، اليوم الأربعاء، فؤاد حسين، وزير خارجية العراق، بحضور عباس كامل، رئيس المخابرات العامة، والسيد أحمد الدليمى، السفير العراقى بالقاهرة.

وشدد الرئيس على تقديم الدعم الكامل للشعب العراقى فى كل المجالات، سواء على المستوى الثنائى أو فى إطار آلية التعاون الثلاثى مع المملكة الأردنية الشقيقة، دعماً لعلاقات التعاون المتبادلة ولمسيرة العمل العربى المشترك، فى إطار سياسة مصر القائمة على مبادئ رشيدة متوازنة وثوابت أخلاقية راسخة تهدف إلى تحقيق الاستقرار والتقدم والازدهار للجميع.

وقال السفير بسام راضى، المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية، إن وزير خارجية العراق نقل للرئيس رسالة من أخيه الرئيس برهم صالح تتعلق بموضوعات العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين، مؤكداً حرص العراق على استمرار التنسيق والتشاور المكثف مع مصر على جميع المستويات، فى ظل ما يجمع البلدين من علاقات وروابط قوية، وفى ضوء أهمية ومحورية الدور المصرى بالمنطقة والداعم للعراق، بما يساهم فى مواجهة التحديات المشتركة التى تمر بها الأمة العربية.

وأضاف المتحدث الرسمى أن اللقاء شهد استعراض الوضع السياسى والأمنى فى المنطقة، والتحديات فى هذا الإطار، حيث تم التوافق على استمرار التشاور المتبادل بين البلدين لاستعادة الأمن والاستقرار.

كما تم التطرق إلى مجمل العلاقات الثنائية المشتركة بين البلدين، فضلاً عن سبل تعزيز مجالات التعاون الاقتصادى والتجارى والاستثمارى، بالإضافة إلى متابعة تنفيذ المشروعات المنبثقة عن آلية التعاون الثلاثى مع الأردن.

كما طالب الرئيس فى نهاية اللقاء بنقل تحياته إلى شقيقيه برهم صالح الرئيس العراقى، ومصطفى الكاظمى، رئيس الوزراء العراقى.