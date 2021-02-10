مصطفى مدبولى يرأس اجتماع الحكومة الأسبوعى

ترأس الدكتور مصطفى مدبولى ، رئيس الوزراء ، منذ قليل ، اجتماع الحكومة الأسبوعي ، لمتابعة عدد من الملفات والاستعدادات الجارية لامتحانات الفصل الدراسى الاول
وكانت الحكومة قد وافقت على مشروع قرار رئيس الجمهورية بتعديل المساحة المخصصة للهيئة العامة للتنمية السياحية، ناحية محافظة الأقصر، بموجب قرار رئيس الجمهورية رقم 612 لسنة 2013، لإنشاء منتجع الطود السياحي، على هضبة الطود، وفق مخطط استراتيجي يستهدف الاستفادة من المقومات الجاذبة لهذه المنطقة الواعدة لتنشيط السياحة في الصعيد، لتصبح المساحة المخصصة للهيئة 1247.17 فدان تقريباً.
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