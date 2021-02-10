أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسى، القرار رقم 44 لسنة2021 بشأن إنشاء ميدالية تذكارية لليوبيل الذهبي لقوات المظلات (بمناسبة مرور خمسين عامًا علي إنشاء قوات المظلات).

ووفقًا للقرار المنشور في الجريدة الرسمية، تمنح هذه الميدالية لجميع الضباط/ ضباط الصف الموجودين في الخدمة يوم 21-9-2002

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر قرار جمهورى بشأن إنشاء ميدالية تذكارية لليوبيل الذهبي لقوات المظلات على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع الصباح العربي وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.