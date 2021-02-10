السيسي لوزير خارجية العراق: سياستنا قائمة على مبادئ رشيدة وثوابت أخلاقية

استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم الأربعاء، السيد فؤاد حسين، وزير خارجية جمهورية العراق، وذلك بحضور الوزير عباس كامل رئيس المخابرات العامة، وكذلك أحمد الدليمي السفير العراقي بالقاهرة.

وصرح السفير بسام راضى، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، أن وزير خارجية العراق نقل للرئيس رسالة من أخيه الرئيس برهم صالح تتعلق بموضوعات العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين، مؤكداً حرص العراق على استمرار التنسيق والتشاور المكثف مع مصر على جميع المستويات، فى ظل ما يجمع البلدين من علاقات وروابط قوية، وفى ضوء أهمية ومحورية الدور المصرى بالمنطقة والداعم للعراق، بما يساهم فى مواجهة التحديات المشتركة التى تمر بها الأمة العربية.

من جانبه؛ أكد الرئيس اعتزاز مصر بالعلاقات التاريخية مع العراق الشقيق، والحرص على تعزيز دوره القومى العربى، وكذلك تقديم الدعم الكامل للشعب العراقى فى كافة المجالات، سواء على المستوى الثنائى أو فى إطار آلية التعاون الثلاثى مع المملكة الأردنية الشقيقة، دعماً لعلاقات التعاون المتبادلة ولمسيرة العمل العربى المشترك، وذلك فى إطار سياسة مصر القائمة على مبادئ رشيدة متوازنة وثوابت أخلاقية راسخة تهدف إلى تحقيق الاستقرار والتقدم والازدهار للجميع.

وأضاف المتحدث الرسمى، أن اللقاء شهد استعراض الوضع السياسي والأمني في المنطقة، والتحديات في هذا الإطار، حيث تم التوافق على استمرار التشاور المتبادل بين البلدين لاستعادة الأمن والاستقرار، كما تم التطرق إلى مجمل العلاقات الثنائية المشتركة بين البلدين، فضلاً عن سبل تعزيز مجالات التعاون الاقتصادي والتجاري والاستثماري، بالإضافة إلى متابعة تنفيذ المشروعات المنبثقة عن آلية التعاون الثلاثي مع الأردن.

كما طالب الرئيس في نهاية اللقاء بنقل تحياته إلى شقيقيه برهم صالح الرئيس العراقي، ومصطفى الكاظمي رئيس الوزراء العراقي.