الرئيس السيسى يتسلم رسالة من نظيره العراقى برهم صالح

استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم فؤاد حسين، وزير خارجية جمهورية العراق، وذلك بحضور الوزير عباس كامل رئيس المخابرات العامة، وكذلك أحمد الدليمي السفير العراقي بالقاهرة وصرح السفير بسام راضى، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن وزير خارجية العراق نقل للرئيس رسالة من الرئيس برهم صالح تتعلق بموضوعات العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين، مؤكداً حرص العراق على استمرار التنسيق والتشاور المكثف مع مصر على جميع المستويات، في ظل ما يجمع البلدين من علاقات وروابط قوية، وفى ضوء أهمية ومحورية الدور المصري بالمنطقة والداعم للعراق، بما يساهم في مواجهة التحديات المشتركة التي تمر بها الأمة العربية.

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