لأول مرة .. تشغيل أول جهاز هايفو لعلاج الأورام بدون جراحة بمعهد الكبد

أعلن اليوم الدكتور محمد فوزي السوده رئيس الهيئه العامه للمستشفيات والمعاهد التعليمية، عن تشغيل جهاز (هايفو) موجه بالرنين المغناطيسي لأول مرة بمصر والشرق الأوسط وقاره أفريقيا، بالمعهد القومي للكبد والامراض المتوطنه بالقاهرة.

وأضاف بأن العلاج بالهايفو هو إجراء غير تداخلي لعلاج مجموعه من الأمراض والأورام الحميده والخبيثه، ويعتمد على تركيز الموجات الصوتيه عند نقطه محدده داخل الجسم، ترتفع عندها درجه الحراره ويتم تدمير وكي الأنسجة المراد علاجها دون الإحتياج لإجراء أي تدخل علي الإطلاق.

ويأتي هذا التطوير في تقديم الخدمات الغير تداخليه فى إطار توجيهات رئيس الجمهوريه ووزيرة الصحة بتحسين وتحديث الخدمات الطبية المقدمة للمريض المصرى.

وأفاد د. باسم عيسي عميد معهد الكبد، أنه تم اليوم إجراء أول حاله علاج بالموجات الصوتية المركزة الموجهة بالرنين المغناطيسي (MRIgHIFU) ، لشابه تبلغ من العمر ٢٤ عاما، تعانى من ورم ليفي كبير بالرحم.

وقال د. محمد فوزى طلبة إستشارى الأشعة ورئيس الفريق الطبى القائم بالجراحة، إن من مميزات هذه الطريقة فى العلاج أن المريض يستطيع مغادره المستشفى بعد إجراء هذا التدخل والتخلص من الأورام، والعوده إلى ممارسة حياته الطبيعية خلال يوم من إجراء العمليه.

وقام باجراء التدخل فريق طبى مميز من العاملين بالمعهد وهم:

د. صفاء مندوه ، د. إيمان زكي ، د. مايكل عزت ، د. آلاء عيد ، د. محمد بكري - استشاري التخدير ، قطب أبو سريع - مشغل جهاز الرنين.