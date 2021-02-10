أكد محمد فرج، رئيس اتحاد الفلاحين، أن مشروع تطوير القرى الذى أطلقه الرئيس عبد الفتاح السيسي من أهم المشروعات التى تخدم الفلاحين وأسرهم، موضحا أن هناك عدة مطالب لا بد من أخذها فى الاعتبار خلال تطوير القرى.
وقال "فرج"، خلال تصريحات لـ "دوت الخليج": "تطوير الجمعيات الزراعية بما فيها من توزيع الأسمدة والمبيدات وخدمة الفلاحين وإرشادهم من أهم مطالبنا فى تطوير القرى".
وشدد رئيس اتحاد الفلاحين على ضرورة الاهتمام بتوفير الرعاية الصحية للفلاح من خلال تأمين صحى يضمن لهم حياة كريمة، مع تطوير المستشفيات والوحدات الصحية والمدارس لتعليم الأولاد فى الريف تعليما جيدا.
وأضاف أنه يطالب أيضا بتطوير شبكات الطرق وتوصيل المرافق من غاز وكهرباء ومياه وصرف زراعي وصحي، كما طالب بتمهيد الطرق مع مراعاة أملاك المزارعين وعدم التعدى عليها.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر تطوير الجمعيات الزراعية.. اتحاد الفلاحين يكشف أهم مطالبهم في مشروع تطوير قرى الريف على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع صدى البلد وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.