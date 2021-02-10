نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر وزير الطيران المدني يستقبل أشرف صبحي ورئيس الاتحاد الدولي لكرة اليد في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - استقبل الطيار محمد منار وزير الطيران المدني، الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة والدكتور حسن مصطفى رئيس الاتحاد الدولي لكرة اليد، والوفد المرافق لهما بمقر وزارة الطيران المدني بحضور الطيار منتصر مناع نائب وزير الطيران وباسم عبد الكريم مساعد وزير الطيران للشئون الدولية والإعلام.

يأتي ذلك في ضوء التنسيق الفعال والتناغم بين الوزارات والمؤسسات الحكومية لتحقيق التكامل بين قطاعات الدولة المختلفة.

وفي بداية اللقاء وجه الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، التحية للرئيس عبدالفتاح السيسي على رؤيته الكبيرة في إقامة البطولة وحرصه على خروجها بأفضل مستوى في كافة جوانبها، مؤكدًا أن النموذج المصري لتنظيم بطولة كأس العالم لكرة اليد 2021 أثبت كفاءة وفاعلية عالية خلال أكبر تحد واجهته دول العالم خلال جائحة فيروس كورونا.

وأشاد بالدور الوطني لوزارة الطيران ورعايتها للحدث من خلال شركة مصر للطيران بالاشتراك مع الاتحادين المحلي والدولي للعبة، لافتًا لدور كافة الوزارات والجهات المعنية التي ساهمت بجهود مشتركة من إنجاح البطولة.

وأشار إلى أن كافة الإجراءات التي تم تطبيقها في كافة البطولة أصبحت نموذج لدول العالم في استضافتها للأحداث الرياضية في ظل جائحة كورونا ووجه وزير الشباب والرياضة التحية لكافة وزارات الحكومة المصرية على ما قدمته في بطولة العالم لكرة اليد.

وأكد أن التحدي الكبير أمام العالم هو إقامة البطولة في ظل جائحة فيروس كورونا، حيث كان هناك ترقب عالمي حول نجاح البطولة، مثمنًا بذلك دور مصر في تنظيم ذلك الحدث على أعلى مستوى مما أبهر العالم ونالت مصر إشادات دولية من مسئولين بأمريكا وأوروبا وأفريقيا حيث أرسلوا خطابات شكر معربين عن فخرهم بتنظيم مصر لتلك البطولة.

كما أعرب الطيار محمد منار وزير الطيران عن سعادته بنجاح الدولة المصرية فى تنظيم بطولة كأس العالم لكرة اليد فى ظل توجيهات القيادية السياسية بتقديم كافة سبل الدعم لإنجاح البطولة مما أثبت قدرة مصر على استضافة وتنظيم مثل هذه الأحداث الرياضية العالمية فى ظل إلغاء عدد من البطولات الرياضية الأخري في عدد من البلاد بسبب جائحه فيروس كورونا.

وأضاف وزير الطيران أن الدولة المصرية استطاعت أن تفوز بتحدى تنظيم كأس العالم لليد من خلال تضافر جهود مؤسسات الدولة والذى يعد إنجازا تاريخيا كبيرا.