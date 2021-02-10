نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر "الرعاية الصحية" تكشف التجهيزات العالمية لمستشفى حورس بالأقصر بعد تشغيلها بمعايير التأمين الشامل في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كشفت الهيئة العامة للرعاية الصحية، أداة الدولة لتقديم خدمات منظومة التأمين الصحي الشامل الجديد، عن تجهيز مستشفى حورس التخصصي وفقًا لأعلى المعايير العالمية في تقديم الخدمات الطبية، باعتبارها إحدى أكبر المستشفيات التي تقدم خدمات منظومة التأمين الصحي الشامل للمنتفعين من أبناء المحافظة بالمنظومة الجديدة.

وقالت الهيئة العامة للرعاية الصحية، في بيان لها اليوم، أن مستشفى حورس التخصصي يتم بها إجراء كافة الجراحات الطبية المتقدمة والدقيقة وذات المهارة وذات الطابع الخاص، وبكافة التخصصات الطبية والتي تضم جراحات (المخ والأعصاب، الأوعية الدموية، القلب والصدر، العظام، الأطفال، النساء والولادة، الأنف والأذن، الرمد، الوجه والفكين، التجميل، الجراحات العامة والميكروسكوبية، العمود الفقري، المسالك، الفم والأسنان، العيون، الجهاز الهضمي والكبد).

وأضافت الهيئة، أن المستشفى تضم وحدة للغسيل الكُلوي تشتمل على 54 ماكينة لغسيل الكُلى، كما تضم 4 غرف للعمليات و7 أسرة للإفاقة، فضلًا عن الرعايات المركزة سواء الكبرى أو المتوسطة بتخصصات القلب والسكتة الدماغية والكبد، وغيرها من التخصصات الدقيقة والحرجة، بالإضافة إلى وحدة المناظير الجراحية، ووحدة لمناظير الجهاز الهضمي.

ومن جانبه لفت الدكتور أحمد السبكي، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرعاية الصحية، مساعد وزير الصحة والسكان، المشرف العام على مشروع التأمين الصحي الشامل، أن مستشفى حورس التخصصي صرح طبي كبير يخدم المنتفعين من أبناء محافظة الأقصر بخدمات منظومة التأمين الصحي الشامل الجديد، حيث تم نقل تبعية المستشفى للهيئة العامة للرعاية الصحية منذ مطلع ديسمبر من العام الماضي.

وأضاف، الدكتور أحمد السبكي، أنه تم إجراء 1099 عملية بمختلف التخصصات الطبية في المستشفى منذ أن تم نقل تبعيتها للهيئة وحتى الآن، مشيرًا إلى أن الطاقة الاستيعابية للمستشفى بلغت 103 أسِرة داخلي، 16سرير للطوارئ، 8 حضانات، 23 عيادة خارجية، تقدم أفضل الخدمات الطبية والعلاجية بأهم التخصصات الطبية لمنتفعي منظومة التأمين الصحي الشامل الجديد بالأقصر، باعتبارها ثاني محافظات المرحلة الأولى للمنظومة الجديدة بعد محافظة بورسعيد.

وتابع: القيادة السياسية تولي منظومة التأمين الصحي الشامل اهتمامًا ودعمًا كبيرًا، مشيرًا إلى أن الرئيس عبدالفتاح السيسي دائمًا ما يوجه بتوفير الخدمات الصحية للمنتفع بأعلى معايير الجودة التي تحقق رضاء المنتفعين، مؤكدًا أن الجودة هي حجر الزاوية لتوفير خدمات علاجية وفق معايير عالمية، وتابع: هدفنا تأمين المنتفع وسلامته والحصول علي الخدمة الصحية والرعاية الطبية في منشآت مطابقة للمعايير العالمية.

وأشار رئيس الهيئة العامة للرعاية الصحية، أن تطبيق معايير الجودة في الخدمات الطبية دائمًا ما تنعكس على تميز الخدمات الطبية المقدمة للمواطن المصري ما يحقق رضاء المنتفعين كهدف استراتيجي لرؤية الهيئة العامة للرعاية الصحية ورؤية مصر 2030، والتي تهدف إلى توفير الرعاية الصحية المتكاملة وتحقيق التغطية الصحية الشاملة لجميع المصريين من خلال تأسيس نظام صحي يعتمد على تطبيق المعايير العالمية، مع مراعاة تسخير كافة الإمكانات لضغط الجدول الزمني المقرر لتشغيل منظومة التأمين الصحي الشامل بكافة محافظات الجمهورية في غضون 10 أعوام بدلًا من 15 عام تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية.