مصنع إنتاج وإصلاح المدرعات يحصل على الاعتماد من منظمة Asme

جدة - نرمين السيد - ونجح مصنع إنتاج وإصلاح المدرعات "200 الحربى" فى الحصول على الاعتماد عن أكواد (u&r) من منظمة Asme، وهى جمعية أمريكية متخصصة فى مجال الهندسة الميكانيكية والغلايات والمراجل البخارية، وهو الكود والمعيار الدولى المستخدم فى تصنيع أوعية الضغط والغلايات، ويعرف باسم ASME Boiler and Pressure، والذى يتيح للمصنع الدخول بقوة فى مجال صناعة وإصلاح وصيانة أوعية الضغط والغلايات بمختلف أنواعها.

وتقديرا لهذا النجاح فقد قام المهندس رفيق رزق رئيس مجلس إدارة مصنع إنتاج وإصلاح المدرعات بتكريم فريق العمل المشارك فى حصول المصنع على هذا الاعتماد وهم: "مهندس أيمن محمد أحمد رئيس قطاعات الجودة، مهندس شوقى الحلو رئيس قطاع هندسه الجودة، مهندس حسام فكرى، مهندس كريم عبدالعزيز، فنى لحام مينا ماهر إسحق، فنى لحام السيد عبد المنعم قطب، فنى لحام طارق السيد عواد، فنى براد سيد على عبده، وفنى براد عبدالرحمن محمد عبدالرحمن.

حضر التكريم المهندس ماجد جمال الدين نائب رئيس مجلس الإدارة، واللواء أحمد أمين أحمد، والمهندس سعيد شافعى رئيس اللجنة النقابية، ورؤساء القطاعات، وعدد من العاملين الممثلين لكل القطاعات بالشركة، إذ التزم الحضور بكل الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد.

يذكر أن الجمعية الأمريكية التى منحت المصنع هذا الاعتماد قد تأسست فى عام 1880 إثر حوادث انفجار متعددة لغلايات البخار وقد انشآت الجمعية فى عام 1911م لجنة الغرض منها تحديد مواصفات إنتاج الغلايات والمراجل البخارية والسفن واوعية الضغط.