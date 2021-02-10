التعليم العالى: تعيين عادل عبدالغفار مستشارا إعلاميا ومتحدثا رسميا للوزارة

جدة - نرمين السيد - أصدر الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالى والبحث العلمى، قرارا بندب الدكتور عادل عبدالغفار، أستاذ الإعلام والرأى العام بكلية الإعلام جامعة القاهرة، للعمل مستشارا إعلاميا ومتحدثا رسميا لوزارة التعليم العالى والبحث العلمى.





يذكر أن الدكتور عادل عبدالغفار شغل منصب المستشار الإعلامى والمتحدث الرسمى الأسبق لوزارات التربية والتعليم والبيئة والتموين والتجارة الداخلية وجامعة القاهرة. كما شغل منصب عميد كلية الإعلام بجامعة بنى سويف، وعميد كلية الإعلام بجامعة النهضة، ويرأس لجنة قطاع الإعلام واللغات بوزارة التعليم العالى. ويشارك كمحكم بلجان ترقية أعضاء هيئة التدريس بعدد من الجامعات العربية، إضافة إلى المناقشة والإشراف على العديد من الرسائل العلمية بعدد من الجامعات والمؤسسات الوطنية المصرية والعربية، كما أثرى المكتبة الإعلامية العربية بعدد من المؤلفات والبحوث العلمية فى مجالات الإعلام والاتصال السياسى والرأى العام، وحظى بتكريم وتقدير العديد من المؤسسات المصرية والعربية.

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