صور.. محافظ الفيوم يزور منازل بعد إعادة تطويرها بقرى إطسا وسنورس

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جاء ذلك بحضور الأ إيمان أحمد زكى وكيل وزارة التضامن الاجتماعى بالفيوم، وضياء أنور المدير التنفيذى لفرع جمعية الأورمان بالفيوم، والمهندس ممدوح محرم مدير المشروعات بالجمعية، ورئيسى مجلسى مدينتى إطسا وسنورس.
وأوضح الدكتور محمد التونى المتحدث الرسمى لمحافظة الفيوم فى بيان اليوم، أن المنازل المطورة تأتى ضمن المرحلة الثانية لتأهيل وتطوير منازل الأسر الأولى بالرعاية بالقرى الأكثر احتياجا ضمن أعمال جمعية الأورمان بالفيوم، والتى تشمل 99 منزلا بواقع 33 منزلاً بقرية الحبون، و 35 منزلاً بقرية قصر الباسل، و 31 منزلاً بقرية الوابور، لافتا إلى أن المرحلة الأولى شملت تأهيل عدد من المنازل بقريتى عنك والحجر بمركز اطسا، وقريتى الورثة وسليم على بمركز طامية بإجمالى 120 منزلاً.
ووجه محافظ الفيوم خلال المتابعة بتوفير مشروعات صغيرة ومتناهية الصغر، لأصحاب المنازل المطورة تعينهم على مطالب الحياة بالتنسيق بين المحافظة والجهات المعنية، مؤكداً على أصحاب المنازل المطورة بالاهتمام بتعليم أبنائهم والمحافظة على أساس منازلهم.
وأعرب محافظ الفيوم خلال زيارة المنازل عن سعادته لمشاركته أهالى القرية فرحتهم بتطوير منازلهم، بما يجعل تلك القرى أكثر تطوراً من خلال التعاون المثمر والبناء بين قطاعات ومؤسسات الدولة الحكومية من جانب والجمعيات الأهلية ومنظمات المجتمع المدنى من جانب آخر بما يعود بالنفع على المواطنين.
وثمن المحافظ الجهد المبذول من جمعية الأورمان فى عمليات تطوير المنازل وتوفير المساعدات، والوقوف بجانب الأولى بالرعاية من المواطنين ومتابعة العمل بالقرى الأكثر احتياجا، مؤكدا أن إعمار المنازل للأسر الأولى بالرعاية سيأتـى تباعاً بمختلف قرى مراكز المحافظة.
كما التقى محافظ الفيوم عددا من الأهالى واستمع لمطالبهم ومشكلاتهم التى تمثلت فى توصيل خدمات الصرف الصحى، ورصف وتمهيد الطرق، وزيادة مناسيب مياه الرى، وإعادة النظر فى تقييم أسعار تقنين أراضى أملاك الدولة، ووجه المحافظ بدراسة مشكلات ومطالب الأهالى وإيجاد حلول إيجابية لها من خلال الجهات المعنية، لافتا إلى أن عدد كبير من القرى سيدخل التطوير ضمن المبادرة الرئاسية حياة كريمة.
وأوضح المدير التنفيذى لفرع جمعية الأورمان بالفيوم، أن تطوير وفرش تلك المنازل بالقرى الأكثر احتياجاً يأتى فى إطار تفعيل بروتوكول التعاون بين الجمعية والبنك الأهلى المصرى بقيمة 50 مليون جنيه، ويضم محافظتى الفيوم وبنى سويف بإجمالى 17 قرية على مرحلتين.
وأضاف أن أعمال التطوير تضمنت الإحلال والتجديد للمنازل وترميم الجدران، وعمل الأسقف ونجارة الأبواب والشبابيك وأعمال المحارة والدهانات، وأرضيات السيراميك للحمامات والمطابخ، وتوصيل الكهرباء ومياه الشرب، فضلاً عن الفرش الكامل للمنازل، وتوفير الأجهزة الكهربائية "بوتاجاز ـ غسالة ـ ثلاجة ـ مروحة" وأثاث منزلى "حجرة نوم رئيسية ـ حجرة أطفال ـ أنترية ـ سفرة ـ مطبخ خشب".
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