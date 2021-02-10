صور.. محافظ الفيوم يزور منازل بعد إعادة تطويرها بقرى إطسا وسنورس

جدة - نرمين السيد - تابع الدكتور أحمد الأنصارى محافظ الفيوم، اليوم الأربعاء، عددا من المنازل بعد إعادة تطويرها للأسر الأولى بالرعاية بقريتى قصر الباسل والوابور التابعتين لمركز إطسا، وقرية الحبون التابعة لمركز سنورس، بتكلفة 9 ملايين جنية، بالتعاون مع جمعية الأورمان.





جاء ذلك بحضور الأ إيمان أحمد زكى وكيل وزارة التضامن الاجتماعى بالفيوم، وضياء أنور المدير التنفيذى لفرع جمعية الأورمان بالفيوم، والمهندس ممدوح محرم مدير المشروعات بالجمعية، ورئيسى مجلسى مدينتى إطسا وسنورس.



وأوضح الدكتور محمد التونى المتحدث الرسمى لمحافظة الفيوم فى بيان اليوم، أن المنازل المطورة تأتى ضمن المرحلة الثانية لتأهيل وتطوير منازل الأسر الأولى بالرعاية بالقرى الأكثر احتياجا ضمن أعمال جمعية الأورمان بالفيوم، والتى تشمل 99 منزلا بواقع 33 منزلاً بقرية الحبون، و 35 منزلاً بقرية قصر الباسل، و 31 منزلاً بقرية الوابور، لافتا إلى أن المرحلة الأولى شملت تأهيل عدد من المنازل بقريتى عنك والحجر بمركز اطسا، وقريتى الورثة وسليم على بمركز طامية بإجمالى 120 منزلاً.

ووجه محافظ الفيوم خلال المتابعة بتوفير مشروعات صغيرة ومتناهية الصغر، لأصحاب المنازل المطورة تعينهم على مطالب الحياة بالتنسيق بين المحافظة والجهات المعنية، مؤكداً على أصحاب المنازل المطورة بالاهتمام بتعليم أبنائهم والمحافظة على أساس منازلهم.



وأعرب محافظ الفيوم خلال زيارة المنازل عن سعادته لمشاركته أهالى القرية فرحتهم بتطوير منازلهم، بما يجعل تلك القرى أكثر تطوراً من خلال التعاون المثمر والبناء بين قطاعات ومؤسسات الدولة الحكومية من جانب والجمعيات الأهلية ومنظمات المجتمع المدنى من جانب آخر بما يعود بالنفع على المواطنين.

وثمن المحافظ الجهد المبذول من جمعية الأورمان فى عمليات تطوير المنازل وتوفير المساعدات، والوقوف بجانب الأولى بالرعاية من المواطنين ومتابعة العمل بالقرى الأكثر احتياجا، مؤكدا أن إعمار المنازل للأسر الأولى بالرعاية سيأتـى تباعاً بمختلف قرى مراكز المحافظة.



كما التقى محافظ الفيوم عددا من الأهالى واستمع لمطالبهم ومشكلاتهم التى تمثلت فى توصيل خدمات الصرف الصحى، ورصف وتمهيد الطرق، وزيادة مناسيب مياه الرى، وإعادة النظر فى تقييم أسعار تقنين أراضى أملاك الدولة، ووجه المحافظ بدراسة مشكلات ومطالب الأهالى وإيجاد حلول إيجابية لها من خلال الجهات المعنية، لافتا إلى أن عدد كبير من القرى سيدخل التطوير ضمن المبادرة الرئاسية حياة كريمة.

وأوضح المدير التنفيذى لفرع جمعية الأورمان بالفيوم، أن تطوير وفرش تلك المنازل بالقرى الأكثر احتياجاً يأتى فى إطار تفعيل بروتوكول التعاون بين الجمعية والبنك الأهلى المصرى بقيمة 50 مليون جنيه، ويضم محافظتى الفيوم وبنى سويف بإجمالى 17 قرية على مرحلتين.



وأضاف أن أعمال التطوير تضمنت الإحلال والتجديد للمنازل وترميم الجدران، وعمل الأسقف ونجارة الأبواب والشبابيك وأعمال المحارة والدهانات، وأرضيات السيراميك للحمامات والمطابخ، وتوصيل الكهرباء ومياه الشرب، فضلاً عن الفرش الكامل للمنازل، وتوفير الأجهزة الكهربائية "بوتاجاز ـ غسالة ـ ثلاجة ـ مروحة" وأثاث منزلى "حجرة نوم رئيسية ـ حجرة أطفال ـ أنترية ـ سفرة ـ مطبخ خشب".