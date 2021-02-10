الإثنين.. نادى قضاة مصر يقيم حفل تأبين للمستشار مقبل شاكر

جدة - نرمين السيد - وأضاف بيان صحفى: وإذ يستذكر نادى القضاة بمناسبة هذا المصاب الجلل، ما كان للراحل من سيرة عطرة وجهود محمودة إذ أفنى الفقيد حياته فى خدمة القضاء، إذ تدرج طيب الله ثراه فى المناصب حتى تقلد رئيس محكمة النقض ورئيس مجلس القضاء الأعلى، كان فيها مثالا يحتذى به للقاضى المصرى الذى يشهد له الجميع بالنزاهة والحيدة.

كما تولى الفقيد رحمه الله رئاسة نادى قضاة مصر على مدار دورتين متتاليتين بذل فيهما كل الجهد لرفعة واستقلال القضاء والحفاظ على هيبة وكرامة القضاة

وإذ يتقدم نادى قضاة مصر بأحر التعازى للقضاء المصرى ولأسرة الشيخ الفقيد، داعين الله سبحانه أن يسكنه فسيح جناته وأن ينزل عليه رحمته وأن يلهم أهله و ذويه جميل الصبر والسلوان .

وصرح المستشار رضا محمود السيد المتحدث الرسمى باسم نادى القضاة، بأن نادى قضاة مصر يقيم عرفانا وتقديرا للقيمة والقامة القضائية التى فقدها القضاء المصرى الشامخ حفل تأبين للفقيد بالنادى النهرى بالعجوزة يوم الإثنين المقبل 15 فبراير 2021، الساعة السادسة مساء مع اتخاذ التدابير الاحترازية.