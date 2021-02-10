رئيس الوزراء فى اجتماع الحكومة: لن تتم إزالة المبانى ما دامت صالحة للسكن

جدة - نرمين السيد - أشار الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، خلال اجتماع الحكومة اليوم الأربعاء، إلى زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسى إلى منطقة "عزبة الهجانة" وعدد كبير من أعضاء الحكومة، لافتا إلى أن الدولة تنتهى حاليا من تطوير المناطق غير الآمنة، وتسكين أهاليها، فى الوقت الذى تبلغ فيه مساحة البناء غير المخطط نحو 45% أو 50 % من المعمور، مثل عزبة الهجانة، والتى تعدُ تراكمات عقود مضت.





وقال رئيس مجلس الوزراء إن التدخلات المطلوبة لخدمة هذه المناطق تتمثل فى فتح محاور وشوارع بهذه المناطق، وتوفير الخدمات المختلفة لسكانها، فإزالة كل هذه المناطق المُكدسة بملايين السكان، موضوع شديد الصعوبة، وباهظ التكلفة، كما أن تكلفة التدخل فى هذه المناطق أعلى من تكلفة بناء مناطق جديدة، لافتا إلى أن هذا ما يفسر اهتمام الدولة بالتوسع حاليا، بتكليفات من الرئيس السيسى فى بناء المدن الجديدة، لتوفير سكن آمن ومخطط فى مجتمعات حضارية مكتملة الخدمات، وحتى نمنع البناء العشوائى المخالف، أو التعدى على الأراضى الزراعية فى القرى.



وأشار رئيس الوزراء الانتباه إلى ما حدث فى عمارة الطريق الدائرى المخالفة التى حدث بها الحريق، وكذا عمارة الإسكندرية التى حدث بها ميل خطير، موضحا أن ذلك يأتى فى إطار ما سبق وأن أكدت وحذرت منه الدولة من عواقب البناء المخالف على الجميع، وأن أول المتضررين هم السكان أنفسهم، وهو ما حدث بالفعل، لافتا إلى أن الدولة ستتدخل فى البناء غير المخطط لتحسين معيشة المواطنين، ومؤكدا أنه لن تتم إزالة المبانى ما دامت صالحة للسكن، ولكن ستحدث عمليات جراحية، ستسهم فى تحسين معيشة قاطنى تلك المناطق، وذلك عبر فتح شوارع لتيسير دخول وخروج السكان، وكذا توفير بيئة مناسبة للسكن.

وأكد رئيس الوزراء أهمية المشروع الكبير الذى بدأته الحكومة حاليا، بتكليف من الرئيس عبدالفتاح السيسى، لتطوير عواصم المحافظات والمدن الكبرى، منوها بأنه سيتم من خلاله إنشاء 500 ألف وحدة سكنية، لتوفير سكن حضارى لسكان المناطق العشوائية بهذه المدن، مشيرا إلى أن الدولة تحصر حالياً الأراضى الصالحة لهذا المشروع، سواء التابعة منها للجهات الحكومية، أو شركات قطاع الأعمال، وخلافه.



وتطرق مصطفى مدبولى إلى الزيارة التى قام بها الرئيس السيسى للعاصمة الإدارية الجديدة، لمتابعة الموقف التنفيذى لمختلف المشروعات التى يتم إقامتها داخل العاصمة، مشيرا إلى أن هناك متابعة دورية من جانب الوزارات والجهات المعنية لمختلف الأعمال التى يتم تنفيذها، وذلك سعيا للانتهاء من مختلف الأعمال، خاصة الحى الحكومى وتأثيثه بالكامل، تمهيدا لبدء نقل الموظفين بشكل تجريبى وتدريجى فى النصف الثانى من هذا العام، على أن تتولى بعض العناصر من الموظفين تشغيل البرامج الالكترونية التشاركية فى كل وزارة، وكذا الاطمئنان على دورة العمل اليومى؛ تمهيداً لنقل الموظفين تباعا.