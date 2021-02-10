جدة - نرمين السيد - وأكد أشرف عطية محافظ أسوان، على أنه يجرى العمل حالياً على قدم وساق لاستكمال توصيل خدمة الغاز الطبيعى داخل المدن والمراكز، حيث تم الانتهاء من توصيل الغاز الطبيعى لـ64 ألفا و867 عميل داخل مركز ومدينة أسوان.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر إنفوجراف.. الغاز الطبيعى يدخل بيوت أسوان على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.