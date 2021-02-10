وزيرة الصحة: الصين تهدى مصر 300 ألف جرعة من لقاح كورونا

خلال اجتماع مجلس الوزراء اليوم، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، استعرضت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، جهود مواجهة فيروس "كورونا"، وموقف توفير اللقاحات، وكذا أعداد حالات الإصابة الجديدة، وإجمالى عدد المصابين حتى الآن، وعدد الحالات التى تعافت، وعدد الوفيات.

وقالت الوزيرة: إن معدل الإصابة الأسبوعى يشهد تراجعا ملحوظا منذ الأسبوع الثالث من شهر يناير الماضى، كما أن معدل الوفيات يُظهر انخفاضا أيضا خلال نفس الفترة تقريبا.

واستعرضت وزيرة الصحة موقف توفير اللقاحات للأطقم الطبية، موضحة أنه تم توفير اللقاح لجميع الفرق الطبية الموجودة بكل من مستشفيات العزل والصدر والحميات، وأنه جار تعميم اللقاح على باقي الـ 363 مستشفى المٌخصصين من قبل وزارة الصحة، كما تم إمداد 11 مستشفى جامعيا باللقاح، فضلا عن مستشفيات هيئة الرعاية الصحية ببورسعيد.

وفي سياق متصل، أوضحت الوزيرة أن الحكومة الصينية قررت إهداء مصر 300 ألف جرعة من اللقاح الصيني المضاد لفيروس "كورونا" المستجد؛ بهدف دعم جهود الحكومة المصرية لمواجهة الجائحة.

وفيما يتعلق بالخدمات الصحية المٌقدمة للمواطنين، بالتوازي مع الخدمات المقدمة لرعاية مرضى فيروس "كورونا" أشارت الوزيرة إلى أن إجمالي عدد المرضي الذين احتاجوا إلى تدخل جراحي بلغ 215.650 مريض خلال الفترة من مطلع مارس 2020 حتى 31 يناير الماضي، وذلك في تخصصات: القسطرة المخية، والقسطرة الطرفية، وزراعة الكلى، وزراعة الكبد، وزراعة قوقعة الأذن، وجراحة المخ والأعصاب، والقسطرة القلبية، والمخ والأعصاب، والقلب المفتوح، والعظام، والرمد، والأورام، بالإضافة إلى نحو 14 ألف مريض حصلوا على علاج دوائي كبديل عن الإجراء الجراحي، مما يمثل حوالي 33 % من إجمالي الحالات منذ بدء مبادرة القضاء على قوائم الانتظار في يوليو 2018.