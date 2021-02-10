وفاة والدة كلوب مدرب ليفربول متأثرة بإصابتها بكورونا

تلقي الألماني يورجن كلوب مدرب فريق ليفربول الإنجليزي، خبراً مفعجاً بوفاة والدته عن عمر يناهز 81 عاماً، متأثرة بفيروس كورونا، ووفقاً لما نشرته صحيفة "ميرور"البريطانية، إن مدرب ليفربول تلقي خبر إصابة والدته المقيمة في ألمانيا، بعد إصابتها بفيروس كورونا المستجد.

أكدت الصحيفة، إن يورجن كلوب مدرب الريدز، لن تمكن من حضور جنازة والدته، بسبب القيود المفروضة على السفر بين إنجلترا وألمانيا.

وقال كلوب في تعليق على وفاة والدته، " كانت تمثل له كل شيء، وأنها كانت تجسيدا حقيقيا لمعنى الأم، خسر جزءاً كبيراً في حياتي".

أضاف، "ما يؤلمني جدًا هو أنني لن أتمكن من السفر لتوديعها وحضور الجنازة، كشخص مؤمن أنا أعلم أنها في مكان أفضل الآن".

ويستعد فريق ليفربول لمواجهة ليستر سيتى السبت المقبل، ضمن منافسات الجولة الـ 24 من مسابقة الدوري الإنجليزي.