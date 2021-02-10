بدون حضور شعبي.. البابا تواضروس يلقى عظته الأسبوعية مساء اليوم من المقر البابوي

يلقى قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية عظته الأسبوعية مساء اليوم الأربعاء من المقر البابوي بالكاتدرائية المرقسية بالعباسية.

ويعقد قداسة البابا تواضروس الثاني اجتماعه الأسبوعي بدون حضور شعبي نظرا للظروف الحالية الخاصة بفيروس كورونا، حيث من المقرر أن يتم نقل العظة عبر القنوات الفضائية المسيحية وقناة coc وصفحة المتحدث باسم الكنيسة القبطية الأرثوذكسية على فيس بوك في تمام السادسة والنصف مساء.

وأعلن المركز الإعلامي للكنيسة القبطية الأرثوذكسية في وقت سابق اليوم، عن تقديم سلسلة تعليمية جديدة لقداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية، بطريرك الكرازة المرقسية، بعنوان «البابا والأسرة».

وقال القس بولس حليم المتحدث باسم الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، إن السلسلة الجديدة تحوي على أقوالًا لقداسة البابا تواضروس ذات طابع روحي تربوي كنصائح لأفراد الأسرة المسيحية، تعينهم في حياتهم عمومًا وفي حياتهم مع الله خصوصًا.

وأوضح متحدث الكنيسة أن سلسلة "البابا والأسرة"، تتبنى توجيهات لكيفية تعامل أفراد الأسرة معًا بشكل ينجح علاقاتهم ويسعد الأسرة، مشيرا إلى أن أقوال قداسة البابا في "البابا والأسرة" مأخوذة من عظاته في اجتماع الأربعاء الأسبوعي خلال شهر فبراير الجاري والتي ألقيت أولاها الأربعاء الماضي.

كان قداسة البابا قد أعلن عن تخصيص محاضراته في اجتماع الأربعاء الأسبوعي خلال شهر فبراير للحديث عن موضوعات أسرية بناءة في سياق تواجد أعضاء الأسرة في المنزل لوقت أطول من جراء فيروس كورونا المستجد.

وكان قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية قد افتتح غرفة التنمية الحسية بأسقفية الخدمات العامة والاجتماعية، بحضور نيافة الأنبا يوليوس الأسقف العام لكنائس قطاع مصر القديمة وأسقفية الخدمات، وعدد من خدام الأسقفية.

وقال القس بولس حليم المتحدث باسم الكنيسة القبطية الأرثوذكسية - في تصريح له - إن الغرفة تهدف إلى تنمية مهارات الأطفال ذوي القدرات الخاصة خاصة الذة يعانون من "التوحد" ودمجهم في المجتمع باستخدام عدد من الأجهزة التي تساعد على تحسين مستوى الانتباه والإدراك والحركة لديهم.

وأضاف أن الغرفة الحسية تقدم للأطفال طرقًا مختلفة من التواصل البصري والإدراكي وتنمية المهارات الحسية لهم، وهو ما يسمى بالتكامل الحسي بما يسهم في تنفيذ برامج عمل متكاملة مع الأطفال بالإضافة إلى احتياجاتهم الأخرى من التدريبات للتخاطب أو تنمية المهارات الرعاية الذاتية والمهارات الحياتية والسلوكية.