وزيرا الطيران والشباب: نجاح مصر في تنظيم كأس العالم لليد أصبح نموذجا للعالم

وفي بداية اللقاء وجه الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة التحية للرئيس عبدالفتاح السيسي على رؤيته الكبيرة في إقامة بطولة العالم لليد وحرصه على خروجها بأفضل مستوى في كافة جوانبها، مؤكدًا أن النموذج المصري لتنظيم بطولة كأس العالم لكرة اليد 2021 أثبت كفاءة وفاعلية عالية خلال أكبر تحدى واجهته دول العالم منذ جائحة فيروس كورونا .
وأشاد صبحي بالدور الوطني لوزارة الطيران ورعايتها للحدث من خلال شركة مصر للطيران بالاشتراك مع الاتحادين المصري والدولي لكرة اليد، لافتًا لدور كافة الوزارات والجهات المعنية التي ساهمت بجهود مشتركة في إنجاح البطولة .وأشار إلى أن كافة الإجراءات التي تم تطبيقها في كافة مراحل البطولة أصبحت نموذجا لدول العالم في استضافتها للأحداث الرياضية في ظل جائحة كورونا مؤكدًا أن التحدي الكبير أمام العالم كان يتمثل في إقامة البطولة في ظل جائحة فيروس كورونا، حيث كان هناك ترقب عالمي حول مدي نجاحها مثمنًا بذلك دور مصر في تنظيم ذلك الحدث على أعلى مستوى مما أبهر العالم ونالت مصر إشادات دولية من قبل مسئولين في الاتحادات الرياضية بأمريكا وأوروبا وأفريقيا والذين أرسلوا خطابات شكر معربين عن فخرهم بتنظيم مصر لتلك البطولة .
كما أعرب الطيار محمد منار وزير الطيران عن سعادته بنجاح الدولة المصرية فى تنظيم بطولة كأس العالم لكرة اليد فى ظل توجيهات القيادية السياسية بتقديم كافة سبل الدعم لإنجاح البطولة مما أثبت قدرة مصر على استضافة وتنظيم مثل هذه الأحداث الرياضية العالمية فى ظل إلغاء عدد من البطولات الرياضية الأخري في عدد من البلاد بسبب جائحه فيروس كورونا.
وأضاف وزير الطيران أن الدولة المصرية استطاعت أن تفوز بتحدى تنظيم كأس العالم لليد من خلال تضافر جهود مؤسسات الدولة والذى يعد إنجازا تاريخيا كبيرا .كما أعرب وزير الطيران عن سعادته بالتنسيق الدائم والمستمر بين وزارتى الشباب والرياضة والطيران المدنى خلال استضافة مصر للبطولات والأحداث الرياضية الهامة متطلعا لمزيد من التعاون بين الوزارتين ، مشيرًا إلى أن وزارة الطيران المدنى وجميع شركاتها التابعة تسعي إلي تقديم كافة أشكال الدعم خلال استضافة جمهورية مصر العربية للبطولات الدولية المقبلة.
ومن جانبه حرص الدكتور حسن مصطفي رئيس الاتحاد الدولى لكرة اليد على تقديم الشكر إلى الحكومة المصرية على الدعم الكبير الذى قدمته كافة الوزارات والهيئات المعنية بالحدث ومنها وزارتي الطيران المدني والشباب والرياضة على تقديم كافة التسهيلات للبطولة و الذى أشاد بها العالم فى ظل تداعيات كورونا وخروجها إلى بر الأمان كما أشادت اللجنة الأولمبية الدولية بحسن تنظيم البطولة من خلال إرسال خطاب شكر إلى الحكومة المصرية.
وأشار إلى أن نجاح البطولة وتنظيمها بهذا الشكل الرائع أكد على ثقة جميع الاتحادات الرياضية الدولية فى قدرات جمهورية مصر العربية على استضافة مثل هذه البطولات والأحداث الرياضية الكبرى كما أهدى الدكتور حسن مصطفي ، الطيار محمد منار وزير الطيران درع الرياضة تقديرًا لجهود وزارة الطيران خلال تنظيم البطولة.
وفى نهاية اللقاء أعلن وزير الشباب والرياضة عن استضافة مصر لبطولة الخماسي الحديث للكبار شهر يونيه القادم بعد الاتفاق مع Klaus Schormann رئيس الاتحاد الدولي للخماسي الحديث ، بالتزامن مع استضافة مصر لبطولتي العالم للخماسي للشباب والناشئين التي تقام في شهر يوليو القادم .
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